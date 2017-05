Tucumán: la historia del intendente "anti ploteo" de la ciudad donde nació José López

El mandatario de Concepción exhibe en la calle las maquinarias compradas por el municipio con información sobre su origen y costo

Cinco camiones, una caja compactadora, un elevador hidráulico, una retroexcavadora cargadora, cuatro acoplados volcadores, dos tractores, dos camionetas, dos acoplados tanques regadores, un motohormigonera y una motoniveladora, forman parte de los 21 vehículos y maquinarias que un intendente compró con fondos locales desde que asumió a fines de 2015. Los exhibió en la plaza de su ciudad, para que los vecinos supieran en qué se gastaban sus impuestos. Pero no los ploteó con su nombre.

El caso ocurre en la localidad tucumana de Concepción , 75 kilómetros al suroeste de la capital de la provincia, y de donde es oriundo el detenido ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, que fue descubierto hace 10 meses ocultando bolsos con millones de dólares en un convento.

LA NACION conoció la historia a través de vecinos, que se sorprendieron la primera vez que vieron un grupo de maquinarias y vehículos estacionados en plena Plaza Mitre, la principal de Concepción.

"Queríamos que la gente supiera todas las compras que veníamos haciendo, que eran a través de licitación, y que conocieran el monto", dijo a LA NACION el intendente de Cambiemos , Roberto Sánchez, que reemplazó al kirchnerista Osvaldo Morelli que había postulado a su hijo para sucederlo.

Sánchez, ingeniero agrónomo y ex corredor campeón de rally, agregó: "Lo que notamos era que les interesaba saber y les gustaba ver un gobierno transparente. Por eso lo hicimos y lo hacemos con cada compra que efectuamos con fondos propios. La exhibimos en la plaza principal con el monto, número de licitación, qué se compró y para qué se utilizará".

Al ser consultado por la reacción de los vecinos, dijo: "Fue excelente. Les gusta que se transparenten las cosas. Preguntaban para saber a quién se le había comprado y quiénes se habían presentado a la licitación".

Las dos caras de una misma Ciudad

Mientras aún está latente el caso de José López, cuya familia, en parte, y también algunos de sus bienes, están en Concepción y alrededores, los vecinos se muestran sorprendidos por el cambio.

"Es la primera vez que un intendente hace esto de mostrar las maquinarias. Me parece que está bien que los vecinos sepamos qué está haciendo con todos los aportes que recibe y la plata que pagamos con los impuestos", dijo a LA NACION Federico Contreras, un comerciante de 34 años y agregó: "Esa plata va a maquinaria y después vemos las maquinas haciendo obras y eso nos gusta".

"Cuando ingresamos al municipio había un parque automotor devastado, destruido. Los tractores y camiones no funcionaban. La gran mayoría de las máquinas no arrancaban", dijo Sánchez y detalló: "Primero comenzamos a arreglar esas y luego comprar para tener un buen parque automotor porque, a diferencia de otros municipios, la mayor parte de los servicios públicos lo hacemos por administración como es el caso de la recolección de residuos y el alumbrado de calles".

Contreras coincidió con Sánchez: "La gente está viendo que se progresa mucho en obras públicas y que en las oficinas se trabaja con otro ánimo. También se reflotaron maquinarias que estaban tiradas".

Y añadió: "La molestia del vecino es, a lo sumo, que se están haciendo muchas obras a la vez y eso hace que se demore más y en algunas partes estén las calles cortadas mucho tiempo".

"Nos da una imagen de austeridad y eso es lo correcto. Parece que su gente hace lo mismo. No se ve la ostentación que tenían diferentes funcionarios de la intendencia anterior", destacó Contreras.

El Intendente, al ser consultado sobre la decisión de sus pares de plotear los bienes adquiridos por los municipios y comunas con sus nombres, se manifestó en contra: "No deberían colocarle sus nombres, porque se compraron con fondos públicos, no es que pusieron su dinero para adquirir esas cosas".

Sobre este punto, contó una anécdota: "A mí me pasó que, por pedido de los bomberos voluntarios, donamos una lancha para ayudar en las inundaciones. Cuando le colocaron el motor ellos le pusieron que había sido un obsequio de la municipalidad y mi nombre. No me gustó, me enojé, les dije que estaba mal y ellos lo sacaron. Lamentablemente es la mentalidad en la provincia de ponerle en nombre del intendente o gobernador a todo".