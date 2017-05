Moda en la Feria del Libro

Un recorrido por el predio, con escala en 13 títulos imperdibles que se pueden encontrar en los stands; desde un ABC de la industria hasta la evolución del concepto de belleza, pasando por ediciones más técnicas sobre sastrería y otros testimoniales, sobre Coco Chanel y Frida Kahlo

Nunca te olvidaré, de Frida Kahlo para Nickolas Muray. Foto: LA NACION / Vicky Polak

NUNCA TE OLVIDARÉ

De Frida Kahlo para Nickolas Muray. Por Salomon Grimberg (2005), Editorial RM, $ 623,50; en stand 813, Cúspide.

Especializado en la artista mexicana, amigo y confidente, Muray recopila una serie de fotografías y cartas inéditas entre ellos, durante la década del 30. Se trata de fotografías que Muray le tomó a Frida en Nueva York y México. Son más de 88 retratos de la mujer que marcó tendencia en la moda, con sus trajes folklóricos y sus peinados elaborados, y también en la fotografía latinoamericana, con un estilo marcado por sus autorretratos.

High Heels, Fashion, Femenity, Seduction. Foto: LA NACION / Vicky Polak

HIGH HEELS, FASHION, FEMENITY, SEDUCTION

Por Ivan Vartanian y James Crump, editado por Thames & Hudson (2016) a $759; en stand 813, Cúspide.

Una selección ecléctica de fotografías de moda contemporánea que estimulan la fantasía, llaman al lujo, muestran la belleza y exhiben una alta dosis de seducción. Los zapatos aparecen como objetos fetiche, con escenas memorables que es un placer evocar. Incluye entrevistas a algunos de los diseñadores de calzado más destacados del mundo, como Manolo Blahnik, Nicholas Kirkwood y Charlotte Olympia. Especial para los que aman la moda o la fotografía. La tapa es del reconocido fotógrafo francés Guy Bourdin.

La historia del siglo XX de la moda. Foto: LA NACION / Vicky Polak

20TH-CENTURY FASHION

Por Alison A. Nieder, de Taschen (2016) a $ 645; en stand 915, Reverside Agency.

Un análisis a partir de 400 anuncios publicitarios de moda de los últimos 100 años. De la colección de Jim Heimann, editor ejecutivo de Taschen, las imágenes analizan el cambio de tendencias, la evolución del marketing y del público; muestra cómo la moda adquirió protagonismo en la sociedad y en el mercado de consumo. Explica cómo los acontecimientos históricos, las marcas de moda, las tiendas, el cine, las revistas y los famosos influyen en nuestro modo de vestir.

EL ABC DE LA MODA

Por E. Phaidon (2016) a $ 1045; en stand 813, Cúspide.

Una guía indispensable para conocer todo sobre esta industria, ahora en español. Abarca dos siglos de historia representada por pioneros como Coco Chanel, Karl Lagerfeld, Issey Miyake, Alexander Wang o Phoebe Philo. A modo de manual, hace un repaso por más de 570 personalidades entre diseñadores, fotógrafos, estilistas, modelos y editores.

Un recorrido para el fin de semana, con los mejores títulos de moda. Foto: LA NACION

HISTORIA DE LA BELLEZA

Por Umberto Eco (2010) $ 719, Editorial Random De bolsillo; en stand 1017, Penguin Random House.

Invita a reflexionar sobre lo que consideramos belleza, a través de la prosa clara y amena a la que nos acostumbró Eco. ¿De dónde viene el concepto de belleza?, ¿qué es?, ¿cómo evolucionó? Una línea de tiempo que va desde la Antigüedad hasta hoy, con ilustraciones como reproducciones de pinturas y esculturas; además del cambio del concepto de belleza.

EL LIBRO DE LA COSTURA DE MERCHANT & MILLS

Por Carolyn N.K., Denham, editado por Gustavo Gili $ 685; en stand 127, La Paragráfica.

La reconocida mercería y casa de tejidos inglesa cuenta su técnica y saber artesanal en 15 piezas de vanguardia. Es como una clase abierta con el mejor sastre inglés que revela cuándo y por qué usar tal o cual tijera, da clases de alfileres y agujas, para qué se usa el planchado de confección, y explicado en forma gráfica y sencilla. Suma 15 diseños de complementos de moda, de un top marinero, un delantal de trabajo, una bolsa de viaje a un echarpe de lana con cuello smoking. Un lujo.

El diario de estilo de Lucía Celasco. Foto: LA NACION / Vicky Polak

#DIARIO DE ESTILO

Por Lucía Celasco, Planeta (2017) $ 349; en stand 917, Planeta.

En tiempos en que las it girls e influencers ganan protagonismo, la nieta de Susana Giménez, con más de 180.000 seguidores en Instagram se anima y da un paso más permanente en el papel. Se refiere a su estilo personal, da consejos beauty, de cómo lucir un make-up y pelo perfectos a los 10 must have del necessaire; así como opiniones de lifestyle y preferencias de viajes. Un elegido para las más jóvenes.

LAS MEJORES 50 RECETAS DE COSMÉTICA NATURAL

Por Natacha Thibault, Ediciones Sirio (2015), $ 355; en stand 1410, Urano.

De una especialista en fitoterapia, busca llevarnos a alejar nuestra piel de los productos químicos que la dañan y que muchas veces usamos a diario. Recopila recetas para hacer productos cosméticos caseros a partir de plantas y aceites esenciales; cada una de elaboración sencilla. Hay productos para la cara y cuerpo, pelo, jabones ecológicos y maquillaje natural; por ejemplo, agua de aclarado para el pelo con reflejos dorados, champú seco, jabón calmante con manzanilla, corrector compacto, labial con argán y neroli.

Chanel, íntima. Foto: LA NACION / Vicky Polak

CHANEL ÍNTIMA

Por Isabelle Fiemeyer, de Editorial Nerea (2014) a $ 1314; en stand 813, Cúspide.

Una mirada sobre la vida de la diseñadora y su obra, escrita a partir del testimonio de Gabrielle Palasse Labruine, amiga de la escritora e hija de André Palasse, sobrino de Chanel, a quien la diseñadora crio como su hijo. Tal cercanía revela el aspecto más íntimo de Coco, y detalla su proceso creativo, pasión y gusto por la literatura, poesía, además de por lo espiritual y esotérico. Un libro que también cautiva por los objetos que exhibe y por los documentos inéditos.

MODA SOSTENIBLE

Por Alison Gwilt, Editorial Gustavo Gili (2014) $ 745; en stand 127, La Paragráfica.

¿Se puede aprender a desarrollar una marca de moda sustentable? Sí, y este libro ofrece una guía completa para que el criterio de la sustentabilidad esté presente en cada uno de los procesos del diseño de moda, desde cómo confeccionar usando al máximo las materias primas, técnicas de residuo cero, cómo diseñar para que las prendas duren, el compromiso con las comunidades locales, reducción de lavados hasta reutilización y remanufacturación de materiales existentes. Incluye entrevistas y ejemplos de grandes marcas de diseño internacional.

Algunos de los nuevos títulos que podrás encontrar en la Feria del Libro 2017. Foto: LA NACION / Vicky Polak

SKETCHING DE MODA, THE FASHION PHOTOGRAPHY COURSE E HISTORIA DE LA MODA

Tres títulos útiles para estudiantes y profesores que llevan a profundizar en el universo de la moda, de cómo bocetar, armar una colección, llevar adelante una sesión fotográfica o aprender sobre la moda en la historia. De Claudia Ausonia Palazio, Sketching de moda es una recopilación completa de plantillas, bases para hacer figurines, poses y consejos para llevar las ideas al papel y al diseño. El segundo, de Thames & Hudson, es una guía indispensable para convertirse en un fotógrafo de moda profesional; desde dónde obtener inspiración, el trabajo con luz natural o artificial, cómo organizar una sesión de moda hasta presentar un portfolio a un cliente. Por último, en Historia de la moda, de Stefanella Sporito analiza la moda a lo largo de las civilizaciones y períodos de la historia; un enfoque contemporáneo del significado de lo que muestra el ser humano a partir de cómo viste. Todos, editados en 2016; a $ 669, $ 385 y $ 1089 respectivamente; en stand 813, Cúspide.