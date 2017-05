Dilma Rousseff recibió el premio Rodolfo Walsh en la Universidad de La Plata

La ex presidenta fue doblemente agasajada en la casa de estudios, a casi un año de cumplirse su salida del poder a raíz de un juicio político en su contra

Foto: Santiago Hafford

En un multitudinario acto lleno de tintes políticos, la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff recibió ayer el premio Rodolfo Walsh a la libertad de expresión en la Facultad de Humanidades de La Plata. A casi un año de cumplirse su salida del poder a raíz de un juicio político en su contra, la ex presidenta brasileña fue reconocida por la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, Florencia Saintout, por su "trayectoria y compromiso militante" en la categoría "Presidentes latinoamericanos para la comunicación popular".

Alrededor de 3000 personas colmaron el Polideportivo de la casa de estudios. La premiación fue llevada a cabo en el marco del Encuentro Internacional por la Emancipación de las Mujeres y contó con el apoyo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Junto a Rousseff en el escenario, estuvieron presentes la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini ; el secretario ejecutivo de CLACSO, Pablo Gentili; la ex Ministra de Asuntos de la Mujer de Brasil, Eleonora Menicucci; y Saintout.

Foto: Santiago Hafford

La ex mandataria dijo en su discurso: "Me honra recibir un premio que representa la responsabilidad de no callar en tiempos difíciles, de resistir y de acreditar nuestras propias convicciones por encima de todas las cosas ante los intereses corporativos que buscan callar la verdad".

Minutos antes de la entrega del premio, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo le entregó a Rousseff un pañuelo con la frase: "Aparición con vida de los desaparecidos". En relación a este símbolo de lucha de más de cuarenta años, Bonafini dijo: "Este pañuelo es político. Nos lo pusimos por primera vez en una marcha y se transformó en un símbolo. [...] Estamos honradas de que Dilma haya recibido este pañuelo, que es el abrazo de nuestros hijos y de los 30.000".

Dilma Rousseff recibió el premio Rodolfo Walsh en la Universidad de La Plata. Foto: Santiago Hafford

Por su parte, la decana expresó: "Este premio es para usted, Dilma, que ha sufrido el dolor insoportable de la tortura, ha luchado contra la enfermedad y la ha vencido, que ha sufrido hace un año esa farsa política, jurídica y mediática que llegaron al delirio de pensar que 61 votos pueden valer más que 54 millones de votos del pueblo".

La decisión de entregarle el máximo galardón surgió de parte del claustro estudiantil y fue acompañado, de forma unánime, por todos los consejeros directivos. Este premio fue otorgado anteriormente a Hugo Chávez , Rafael Correa,Evo Morales , Álvaro García Linera y Cristina Kirchner .