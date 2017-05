Habló el padre de Emanuel Balbo, a un mes del asesinato de su hijo: "Deberían haber tomado las medidas antes"

Tras la muerte en del hincha de Belgrano, su padre señaló que las medidas que tomaron fueron antes de tiempo

El pasado 15 de abril asesinaron en el estadio Mario Kempes a Emanuel Balbo, fue durante el partido que jugaban Belgrano y Talleres, el clásico cordobés, que mañana tendrá una nueva edición. Su padre, Raúl, habló en LN+ y cargó contras las medidas que tomó el Ministerio de Seguridad de aplicar el derecho de admisión a los siete involucrados en su muerte.

"Ellos están todos detenidos... no sé por qué les aplican el derecho de admisión. Las medidas las deberían haber tomado mucho antes", dijo Raúl Balbo. "Nadie me dijo que hayan implementado nada, sólo sé de un jugador de Talleres que le pueden aplicar la ley del deporte (NdR por Emanuel Reynoso) pero no mucho más", agregó.

Los involucrados en el asesinato de Emanuel Balbo, quien fue salvajemente golpeado y arrojado por la boca de acceso del estadio, continúan detenidos. "Si aplican la ley del deporte, como dicen, al estadio no debería ir nadie. Sapito (NdR por Oscar Gómez, el principal acusado de la muerte) no debería haber estado ese día en la cancha. Hay que preguntarle a los dirigentes de Belgrano", sentenció.

"Mi vida ya no es vida... soy un zombie", cerró Raúl Balbo, padre de dos hijos que fallecieron. Mañana se jugará un nuevo Belgrano-Talleres y todas las miradas estarán puestas en lo que suceda alrededor del campo de juego.