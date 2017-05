Venezuela: la policía reprime la "marcha de los abuelos"

Cientos de personas mayores intentan marchar hasta las oficinas del Defensor del Pueblo, en Caracas

"Me siento responsable de ver a mi país en la miseria, porque yo voté a Hugo Chávez. Por eso he venido, para que mis hijos tengan un futuro y no se tengan que ir de Venezuela como tantos otros. Sufrimos hambre, sufrimos miseria". Magaly Bello (49 años, desempleada) participa hoy en la denominada Marcha de los Abuelos, convocada por la Unidad Democrática dentro de su cruzada contra Nicolás Maduro .

La Policía Nacional, pese a mantener negociaciones previas con los manifestantes, ha cargado contra los manifestantes, en su mayoría personas mayoría, a quienes rocía con gas pimienta.

Cientos de personas de la tercera edad se congregan en Chacaíto, al este de la ciudad, con la intención de marchar hasta las oficinas del Defensor del Pueblo. "Es la Marcha de los Abuelos, la gente del pelo blanco y la gente que carga años que hoy salimos a defender el derecho que tienen nuestros nietos al país que nosotros fuimos", resume el diputado Arnoldo Benítez, famoso por la gigantesca bandera que porta en las manifestaciones.

"El pueblo somos todos pero es a nuestros nietos a quienes están matando. Y eso es lo que vamos a solicitar, el derecho a la vida ahora y también mañana, porque en este país ya no hay vida para los jóvenes", añade Benítez, que al frente de la Federación de Jubilados y Pensionados se han manifestado una decena de veces en un año. Incluso en mayo del año pasado llegaron, pese a los golpes, hasta la esquina del Palacio de Miraflores. Consiguieron entregar un comunicado a los ayudantes del presidente, "pero Maduro nunca nos ha contestado".

Caracas amaneció con varios contenedores gigantes cerrando el paso de una parte a otra de la ciudad y tapando puentes, tanto para vehículos como personas. "Es la nueva modalidad, algo inaudito, porque nuestra única fuerza es la moral frente a un gobierno inmoral", sentencia el diputado, escoltado por varios parlamentarios.

A 200 metros, el despliegue policial avisa de que no habrá paso hacia el centro de la ciudad, una vez más. "Han asesinado a niños que no tienen la culpa de haber nacido en este revolución", se queja Víctor Borbhomierth (73 años), mientras termina de acondicionar la pancarta que él mismo ha elaborado. Con su peculiar sentido del humor, asegura que a Maduro se le ha caído la careta de demócrata y que por eso es un asesino. Cuando el reportero le pregunta sobre su pensión, se echa a reír: "Cobro 40.000 bolos [bolivarianos], no sé cuánto ahora con el aumento". Una cantidad pulverizada en el país con mayor inflación de todo el planeta.

#LaRepresión con gas pimienta a la marcha de abuelos y personas de la tercera edad.Sábana Grande - Caracas. #12Maypic.twitter.com/9qQF8WZdHT&- Luis Carlos Díaz (@LuisCarlos) May 12, 2017

"¿Quiénes somos? ¡Los abuelos! ¿Qué queremos? ¡Libertad!", gritan los más animados. Muy cerca de ellos está Sor Verónica, que tiene "25 años y meses y meses", bromea tras reconocer que lleva 61 años en la congregación. Armada con una banderita tricolor, la religiosa confiesa que es la primera marcha a la que asiste, "porque es la protesta de la Tercera Edad y yo ya voy por la quinta", en un alarde constante de ese humor que solo llega con la sabiduría. Su rostro solo cambia cuando describe las penurias que sufren los pobres cercanos a su congregación: "Por eso estoy aquí, porque me duele el pueblo".