Guillermo: "Me resulta una estupidez pensar que le puedo meter presión a un árbitro como Loustau"

El DT de Boca repetiría equipo por primera vez en su ciclo y se refirió a la polémica de no recibir penales a favor, como reclamó después del encuentro anterior ante Estudiantes

Guillermo Barros Schelotto dice que no condicionó al árbitro Loustau.

Si bien no perdió en las últimas fechas, Boca no dio garantías en el torneo de primera división, a juzgar por su rendimiento general en las semanas más recientes. Así y todo, la punta del campeonato está todavía a salvo: "Pase lo que pase vamos a seguir punteros, lo más importante es que es el clásico, el partido que la gente y uno quiere ganar. Es el partido más lindo por jugar, es lo que debemos pensar y en eso tener la cabeza", sostuvo Guillermo Barros Schelotto con miras al choque con River del domingo.

El Mellizo realizó hoy el primer ensayo de fútbol de la semana y paró el posible equipo ante el etern rival, con idéntica formación a la que utilizó en La Plata la semana pasada en el empate sin goles con Estudiantes. El equipo incluyó a Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde y Frank Fabra; Pablo Pérez, Fernando Gago y Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión.

Esa formación enfrentó a otra suplente en un ensayo a puertas cerradas bajo lluvia en la cancha principal de Casa Amarilla y con varias interrupciones del DT para repetir maniobras y repartir indicaciones tácticas. De confirmarse la formación, sería la primera vez que Guillermo repetirá un equipo en un ciclo que ya lleva 14 meses, y en el partido número 50 que será nada menos que ante River.

"El espíritu de salir a ganar el partido, que es lo que ha hecho grande a Boca. No me perdonaría no salir a ganar", contestó sin dudar Barros Schelotto al ser consultado sobre qué no podía faltar en el superclásico.

A raíz de las declaraciones del entrenador en el partido ante Estudiantes, cuando apuntó a que "A Boca no le cobran un penal hace un año", mencionó: "Con respecto a los penales solamente contesté lo que me preguntaron. Yo no quise meter presión. Me resulta una estupidez pensar que le puedo meter presión a un árbitro como Loustau, o a cualquier árbitro de calidad del fútbol argentino".

Y amplió sobre la misma cuestión: "¿Qué opino de lo que dijo D'Onofrio respecto a mis declaraciones de los penales? Nada. El partido con River es el domingo a las cinco de la tarde".

Y se imaginó el desarrollo del encuentro: "Quizá por la forma que tenemos los dos de jugar puede darse un partido abierto, pero también al tratarse de un clásico la cosa puede cambiar. Puede que el partido se resuelva a través de los duelos individuales, pero confío más en el juego colectivo. Si jugamos bien vamos a estar más cerca de conseguir el triunfo".