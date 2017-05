Hubo "más de 45.000" ciberataques en "74 países"

Así lo aseguró un directivo de una empresa de seguridad informática que analizó la situación que viven empresas como Telefónica

cerrar

El director de Investigación de la empresa de seguridad informática Kaspersky, Costin Raiu, afirmó hoy en su cuenta de Twitter que hasta el momento registraron "más de 45.000 ataques en 74 países del ransomware #WannaCry", que hoy infectó sistemas Windows de diversas organizaciones y empresas, como Telefónica, al encriptar archivos y pedir un "rescate" para liberarlos.

"Hasta el momento registramos más de 45.000 ataques en 74 países del mundo del ransomware #WannyCry. El número sigue creciendo", publicó hoy Costin Raiu en su cuenta personal de Twitter verificada @craiu.

Esta mañana el gobierno de España informó que varias empresas de ese país fueron atacadas con el tipo de malware, mientras que al menos 16 hospitales ingleses fueron víctimas del mismo código malicioso.

El ransomware es un tipo de código malicioso que, una vez que infecta el dispositivo contra el que se dirige, encripta la información -archivos, textos, fotos- y pide el pago de un "rescate" a la víctima para desencriptarla, generalmente a través de bitcoins.

En Argentina, la Cámara Argentina de Centros de Contacto confirmó hoy que en el país se activaron acciones "reactivas y preventivas" ante este ciberataque.

El caso de los hospitales británicos

Los hospitales británicos se vieron obligados a rechazar pacientes y cancelar sus citas el viernes, después de que un amplio ciberataque del tipo "ransomware" afectó a algunos sistemas informáticos del servicio estatal de salud.

El Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) dijo que 16 organizaciones se vieron afectadas por el ataque, aunque aseguró que no era el objetivo específico. Se cree que no se tuvo acceso a datos de pacientes, pero no estaba claro si tuvo impacto en casos de emergencia.

El Centro Nacional de Ciberseguridad de Reino Unido, que forma parte de la agencia de espionaje GCHQ, indicó que está al tanto de un ciberincidente y lo está investigando junto a NHS Digital y la policía.

Hospitales de todo el país reportaron que el ciberataque estaba causando grandes problemas a sus servicios y se aconsejó al público presente en las áreas afectadas que solicite cuidado médico solo en caso de emergencia. Un reportero de Health Service Journal dijo que el ataque afectó a los sistemas de imágenes por rayos X, resultados de tests patológicos, sistemas telefónicos y de administración de pacientes.

El grupo Barts Health, que gestiona grandes hospitales de Londres como The Royal London y St Bartholomew's, anunció la activación de un plan de incidentes graves y la cancelación de citas de rutina. "Estamos sufriendo una importante alteración informática y hay retrasos en todos nuestros hospitales. Las ambulancias están siendo desviadas a hospitales vecinos", dijo.

No hubo comentarios inmediatos del Ministerio de Salud ni de la primera ministra, Theresa May, que estaba haciendo campaña en el noreste de Inglaterra antes de la elección general de junio. El opositor Partido Laborista indicó que el ataque subrayó la necesidad de convertir la ciberseguridad en una prioridad de la política gubernamental.

Con información de la agencia Télam y Reuters.