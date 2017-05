La chica que cautivó a España a través de un concurso televisivo

Solange Freyre se hizo famosa por su participación en Got Talent España; se presentará con su propio show en el Maipo

Solange Freyre, de Madrid a Buenos Aires. Foto: Santiago Filipuzzi

Actriz y cantante argentina, en 2002 Solange Freyre se radicó en Madrid con su pareja de entonces para empezar una nueva vida. Ya había protagonizado Drácula en Buenos Aires, ya había viajado a Nueva York para perfeccionarse en teatro musical, incluso había trabajado por un año arriba de un crucero con el que surcó dos veces el océano Pacífico y una vez el Atlántico. Sin embargo, asegura que comenzar en España de cero fue una faena muy dura. Se presentó a muchas audiciones sin suerte mientras se ganaba la vida cantando en eventos, dio clases de pilates, incluso escribió sus propios espectáculos infantiles y hasta creó una compañía de tango. También fue mamá de mellizos y la vida siguió adelante..., aunque cada vez más cuesta arriba.

"Todos mis años en España fueron de mucha lucha, muy mal remunerados, lo cual me fue desanimando porque tenía que hacer un montón de cosas para llegar a fin de mes. Tuve varias crisis existenciales, y a partir de 2014 fue cada vez más duro. Estuve dos años muy perdida, no sabía qué hacer, llevaba mucho tiempo esforzándome, estaba muy cansada de cantar en eventos, en pueblos, en infantiles, quería hacer algo con mi voz que valiera más la pena, estaba un poco triste y no encontraba muy bien dónde volcar mi don. Hasta que llegué a Got Talent", recuerda.

Se refiere al programa de TV Got Talent España, emitido en febrero último donde, luego de sortear distintas etapas de un casting multitudinario, finalmente audicionó frente a las cámaras y un jurado de renombre en el teatro Alcalá, de Madrid, para interpretar canciones de El Fantasma de la Ópera, Cabaret y Los Miserables, que le valieron una ovación de pie y el botón dorado (Golden Buzzer), un pase directo a la semifinal. Luego de su paso por la final, Solange se convirtió en la gran revelación argentina en España y alcanzó una importante repercusión internacional. Comenzaron a llamarla representantes, agencias de eventos, surgieron propuestas para hacer musicales, piezas de teatro, incluso un programa en la televisión española. La suerte había cambiado. Y la trajo de regreso a Buenos Aires.

"La repercusión del programa fue impresionante, me reventó el Facebook, tenía 50 o 60 mensajes por día, y me pasé muchos días contestando esos mensajes, porque me parecía importante mimar a la gente que, a su vez, me había mimado tanto o que me había dado una palabra de apoyo. El boom llegó a la Argentina y explotó en febrero de este año. Y ahí apareció el Maipo", repasa.

Según la talentosa artista, la repercusión fue mayor aquí que en España, donde hoy y el lunes presentará su show Broadway Baby, un espectáculo dirigido por Sergio Lombardo que recorre los musicales más emblemáticos de la historia del género.

"De todas las propuestas que me llegaron, la del Maipo fue la que más se parecía a lo que siempre había soñado hacer: un repertorio de Broadway que me permite explorar un montón de canciones y facetas del musical muy diferentes entre sí, con mucho personajes y cambios de vestuario. Lo hemos llamado Broadway Baby porque siempre me sentí una chica Broadway. Soy del musical de pura cepa, del bombín, pluma y lentejuela, y vamos a hacer un recorrido por más de 15 espectáculos. Creo que para el amante del género va a ser una gozada", anticipa la talentosa artista, que se presentará con seis músicos en vivo y algunos invitados sorpresa para interpretar fragmentos de El Fantasma de la Ópera, Los Miserables, Cats,La novicia rebelde y algunos temas que inmortalizó Barbra Streisand, entre muchos más, con dirección de Sergio Lombardo (Jekyll & Hyde) y dirección musical de Esteban Rozenszain.

Freyre recorrió un largo camino hasta llegar al lugar que hoy ocupa. Más allá de sus estudios de canto lírico, baile e interpretación, durante estos años desarrolló un trabajo personal de meditación y visualización que, asegura, la ayudaron a transitar un arduo camino.

"Hay que estar muy encima de uno mismo, trabajando cada uno con su propia cabeza. Tengo una pequeña rutina de meditación, y después hago un trabajo con la gratitud, con un libro que me guía que se llama La magia, de Rhonda Byrne, y unos ejercicios de grafología, para darme equilibrio, seguridad, autoestima. Para eso me monté un pequeño chiringuito de visualización, meditación e invocación donde nadie me interrumpa. Es una pequeña despensa que tengo en casa, de un metro por un metro, donde puse un palette con una velitas, unas fotitos y un cuaderno mágico donde apunto todo lo que quiero conseguir, hacer y materializar. Invoco un poco el mantra budista nam-myoho-renge-kyo, que me ayuda a centrarme y a darme paz, y pido lo que necesito: claridad, certezas, fe, depende el momento que esté pasando. Me reprogramo un poco a mí misma con algunas creencias limitantes que supe encontrar en mi cabeza y desmantelar. Entonces, para no olvidarme, me las repito un poco a mí misma cada día", concluye esta mujer que fue en busca de sus sueños hasta convertirse en la gran artista que logró alcanzarlos.

Broadway Baby.

Dirigida por Sergio Lombardo

Hoy, a las 23.30, y el lunes, a las 21. Maipo, Esmeralda 443.