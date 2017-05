Muchos estrenos y poca diversidad

Esta semana en la Argentina hay diez estrenos. Diez películas: dos estadounidenses, dos francesas, una rumana, una irlandesa-cubana, tres argentinas y una coproducción entre Uruguay y la Argentina. Dicho con mayor precisión, en la ciudad de Buenos Aires hay diez estrenos. No hay otra ciudad del país que junte los diez lanzamientos. El máximo es cinco o seis en La Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza. Después hay tres de las diez en lugares como Santa Fe y Mar del Plata, y dos en muchas otras ciudades, en general capitales de provincia. Cuando de las diez quedan dos, hay algo obvio: es el 20% de la oferta. Y algo aún más obvio: cuando hay dos estrenos en una ciudad, los que sobreviven son los estadounidenses. A veces, en las semanas siguientes, suelen llegar a esas ciudades copias que ya no se usan en Capital y alrededores. De todas maneras, al hablar a fin de año de la cantidad de estrenos que hubo en el país se refiere a los que hubo en Buenos Aires. En el resto del territorio los títulos siempre han sido menos, y menos variados. Estas diferencias suelen existir en todos aquellos países centralizados demográfica, económica y culturalmente. Y también pasa, aunque de forma más leve, en países con mayor distribución de la relevancia urbana. Francia, de hecho, decidió atenuar estas diferencias con apoyos a la distribución para que más variedad de estrenos lleguen a ciudades más pequeñas, porque en ellas no es tan obvio que se estrene toda la variedad que hay en París. Al ayudar a ofertar mayor diversidad se piensa que, con el tiempo, quizá se convierta en conveniente ofrecer la misma variedad en cada vez más lugares: le dicen política cultural de largo plazo