Los famosos no son los únicos que tienen talento

Sí, el título es una ironía que se evidencia al final de estas líneas. Ayer se estrenó el nuevo EP de los New Kids On The Block, unos señores cuarentones que siguen cantando sin competir con las nuevas generaciones de ídolos pop. Uno de ellos, Danny Wood, dijo: "Los rankings están dominados por músicos de 20 y 30 años. En Estados Unidos se escuchan todo el tiempo sólo 25 o 30 canciones".

A pesar de que todo está al alcance del mouse, el consumo está cada vez más orientado y focalizado. Pero no sólo pasa con el público, también con los especialistas que votan en un premio. Parece que no escuchan más que lo que suena en una radio o está bien posicionado en plataformas digitales. Sabemos, de antemano, que cuando Adele publique un nuevo disco será muy nominada en premios europeos y norteamericanos.

Cuando un artista gana dos Gardel de Oro y es el más nominado de esta temporada, ¿qué nos dice este dato? Además de que tiene talento, la conclusión es: qué poco talento hay en este país que un nombre se repita con esta frecuencia. Esto va más allá de que se llame Abel Pintos y -dejemos de lado la suspicacia- sea el artista local más importante de la compañía multinacional más importante en nuestro país. Lo que habría que preguntarse es qué tan amplia y calificada es la mirada de un jurado que considera que los mejores son siempre un puñado de artistas de gran popularidad.

Qué bueno sería ver también en la lista de nominados a los Grammy talentos que no venden discos de a miles ni cosechan más de 40 millones de views en YouTube. No sólo los hiperfamosos tienen talento.