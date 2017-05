Las situaciones de bullying -palabra que por supuesto yo desconocía al igual que la mayoría de los chicos por aquellos años- tenían que ver con burlas, "gastadas" (por un tema en mi caso de sobrepeso) y chistes (que por supuesto para mí no eran tales, pero al parecer para algunos otros sí). Y es ahí donde creo que radica el tema del bullying: en que lo que para algunos parece chiste o una simple cargada, para otros (yo en aquel momento) es mucho más que eso, y llega, lamentablemente, en el día de hoy a situaciones de trauma de por vida, autoagresión en el momento y hasta suicidios adolescentes.

Vale aclarar que, personalmente, jamás sufrí acoso o presiones que pudieran haberme hecho pensar en nada raro, y creo también que tiene que ver con un estado de vulnerabilidad de quien recibe el bullying. Aunque, en verdad, nadie sabe cómo puede reaccionar una persona o cómo le afectan cosas que para otros no son graves. Por aquellos años, yo era un chico con muy baja autoestima y por eso seguramente también me "pegaban las balas" que los "cancheros" tiraban todo el tiempo acerca de mi sobrepeso.

Con respecto a mi papel de padre hoy en día, y desde antes de que este tema se tocara y analizara (por suerte) tan a menudo en los medios, trato de estar muy presente en el día a día de mis hijos, sobre todo, escuchándolos, preguntando, observando y educándolos constantemente en este tema de las burlas que para algunos es tan nimio e insignificante.

Ellos, mis hijos, conocen muy bien mi historia y desde ahí han aprendido a no burlarse de nadie y que somos todos iguales y que uno no es más ni menos, ni mejor o peor, por tener sobrepeso, ser flaco, usar anteojos, ser alto, ser petiso o cualquier otra condición que pueda tener una persona. Literalmente les he dicho que está prohibido burlarse y festejar burlas ajenas.

Considero que hay dos pilares fundamentales para trabajar en este tema, la casa y las instituciones educativas. No soy quién para decir cómo cada uno debe educar a sus hijos, pero sí puedo opinar libremente que me encantaría que en las escuelas se ocupen más seriamente de estos temas sociales que, considero, son mucho más importantes que otros que se tratan muchas veces en las aulas.

El autor es modelo y actor; actualmente es coconductor de Informadísimos, que se emite en Ciudad Magazine

Más información:

http://www.sinohacesnadasosparte.org/

https://libresdebullying.wordpress.com/