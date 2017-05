La pareja presidencial que rompe todos los mitos

Briggite Trogneaux, la mujer del flamante primer mandatario francés, le lleva 24 años de diferencia y abrió el debate

Emmanuel y Brigitte cautivaron al pueblo francés. Foto: AP / Philippe Lopez

Que a los hombres sólo les atraen las mujeres jóvenes, que después de los 40 el atractivo baja considerablemente... y un sin número más de estereotipos suelen aparecer frecuentemente en la conversaciones sociales y entre las mujeres. Pero los mitos son al parecer sólo eso: leyendas verosímiles con muchas excepciones. Bueno: al contrario de lo que comunica la pareja Trump-Melania (estrictamente estereotípica), el flamante presidente de Francia, Emmanuel Macron , acaba de patear el tablero: Brigitte Trogneux, su mujer, tiene 24 años más que él.

"Sin ella, yo no sería yo", dijo un emocionado Macron después de ganar en primera vuelta y acceder al ballottage que lo consagró presidente de Francia. Su frase no pasó inadvertida: un político enamorado parece una excepción en un mundo donde abundan las relaciones por compromiso o conveniencia (y si no, miren a Frank y Claire Underwood en la serie House of Card).

Pero Macron, que cuando asuma se convertirá en el presidente más joven de la historia de Francia (y algunos agregan el más sexy), será también el que mayor diferencia tenga con su pareja. Brigitte, poco más de dos décadas mayor, es madre de tres hijos de un matrimonio anterior (que rompió para casarse con Macron) y abuela de siete nietos.

Aunque cada pareja es un mundo, los especialistas sostienen, de modo muy generalizado, que en este tipo de relaciones el foco no está puesto en lo físico, sino en la personalidad, la sabiduría y el poder que simboliza la experiencia del otro. También apuntan que quien se enamora de alguien mucho mayor carga con una carencia que tiene que ver con la figura materna o paterna, según el caso. "Son relaciones bastante edípicas, en las que muchos se sienten cómodos dejando que la otra persona maneje su vida", afirma el psiquiatra chileno Juan Ariel Zúñiga.

En el caso del presidente electo, esto último parece cuajar a la perfección: según Anna Fulder, autora del libro Emmanuel Macron, un joven tan perfecto, la primera mujer que marcó su vida fue su abuela Manette, directora del colegio en el que estudió en Amiens, al norte de Francia. "Parecía haber sido casi un huérfano: todo eran comentarios de un vínculo absolutamente fusional con su abuela", describe la autora de la biografía sobre el joven presidente francés, que casi no mantiene vínculo con sus padres. "Françoise (la madre) y Jean-Michel (el padre) describen a un niño que ni de lejos reconocen en la televisión, en las portadas de Paris Match o en sus multitudinarios discursos a la americana", afirma.

Sin embargo, hay quienes no piensan que la elección de alguien mayor no responde necesariamente a una carencia: "No acuerdo que rigurosamente todos estén repitiendo en estas elecciones relaciones edípicas. Muchas veces hubo experiencias previas con mujeres jóvenes que resultaron vínculos no jerarquizados, no enriquecedores -sostiene la psicoanalista Rosalía Alvarez, miembro de la Asociación psicoanalítica argentina (APA)-. La edad no es el único atributo de una persona. Esa edad está en un envase cuerpo que puede resultar aún atractivo, pero además y especialmente una identidad, una personalidad, una cultura, una actitud, una vida que pueden resultar altamente seductoras. Es decir un contenido en ese cuerpo aún deseable que provoque intensos deseos primero de descubrir y luego de compartir enriqueciendo a ese hombre joven".

Fórmula inversa

Macron no sólo ha logrado un ascenso meteórico: también consiguió revertir la fórmula que parece imperar en la política mundial en la que hombres poderosos se emparejan con mujeres mucho más jóvenes. El caso paradigmático obviamente es el de Donald Trump que le lleva 23 años a Melania, la modelo eslovena devenida en empresaria. Pero no hay que salir de Francia: ahí mismo, en plena presidencia, Nicolás Sarkozy, se divorciaba de su esposa de toda la vida, Cecilia Ciganer-Attias, y empezaba (pequeño escándalo mediante) un romance con la modelo y cantante italiana Carla Bruni, 12 años más joven. Y en la Argentina, por citar un caso doméstico, Mauricio Macri aventaja a la diseñadora Juliana Awada en 16 años.

Pero Macron ha alcanzado algo mucho más importante que romper con este estereotipo de hombre poderoso-mujer joven: también ha logrado empoderarla y convertirla en decisiva no sólo en su vida personal, sino en su carrera hacia la presidencia. Y va por más: esta semana deslizó que el papel de su mujer no será sólo de mero acompañamiento: "Deseo instaurar un estatus de primera dama o de primer hombre. Es necesario que la persona que vive con el jefe del Estado pueda tener un papel, y que sea reconocida en ese papel", dijo Macron.

"Observo que en la mayoría de los casos en que se da que la mujer es más grande, sus parejas son hombres poco machistas que valoran mucho a la mujer en su diversidad de roles -sostiene Alvarez-, Generalmente, ese hombre desea una compañera, más que una madre para su descendencia".

Y la biógrafa destaca: "Es la mujer que lo ha emancipado, que lo ha ayudado en sus estudios, que lo ha empujado a lo más alto" -dice la escritora Anna Fulder-. Lo más raro es que es la única mujer de su vida".