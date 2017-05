Cómo motivar al emprendedor interno

"Una paradoja es un síntoma que está faltando una idea". La cita fue extraída del libro del Jorge Wagensberg, "Teoría de la Creatividad" y es realmente inquietante, en el mejor sentido de la palabra. Incita a buscar las ideas escondidas detrás de los millones de paradojas que nos rodean cotidianamente.

La aventura puede llevarnos a los confines del pensamiento y es así como se producen hallazgos interesantes, como el fragmento que incluye en su novela Leonardo Padura, convertido en best seller: "El Hombre que Amaba a los Perros". Se trata de una carta escrita por Leon Trotsky en los comienzos de su exilio, tenazmente perseguido por Stalin.

Cometeremos, prácticamente, una herejía, sugiriendo sustantivos superpuestos para demostrar la posible paradoja. Es, nada menos, un fragmento manuscrito de un importante dirigente de la Revolución Rusa, reflexionando sobre las características del liderazgo. Dice así: "Pero el revolucionario [el emprendedor] verdadero empieza a serlo cuando subordina su ambición personal a una idea. Los revolucionarios [los emprendedores] pueden ser cultos o ignorantes, inteligentes o torpes, pero no pueden existir sin voluntad, sin devoción, sin espíritu de sacrificio. Y como para ustedes esas cualidades no existen, les agradezco que tan diligentemente se hayan apartado del camino". En esta última oración, se refiere a los que tomaron partido por Stalin, traicionándolo.

Llama la atención que si no se hubiera desarrollado la explicación previa, reemplazando directamente "revolucionario" por "emprendedor", podría inferirse que son las recomendaciones de un gurú de nuestros días, en pleno sistema capitalista, asediado por las demandas de la innovación y el compromiso. El "engagement", si se prefiere.

Lleva a pensar que hay ciertas condiciones que son imprescindibles para llevar a cabo acciones conjuntas, sea una Revolución, la fabricación de tornillos o la prestación de servicios. ¿Cómo se logra? He aquí los pretendidos enfoques de solución, con respuestas y recetas, que produce grandes fracasos y frustraciones.

En primer lugar, la voluntad, que no se compra en el negocio de la esquina. Es todo un proceso contextual que podría sintetizarse en "vale la pena trabajar aquí". No hay magia que lo logre, sino intención deliberada en propiciar el mayor confort físico y psicológico y la libertad para expresar ideas que sean escuchadas. Así se construye un emprendedor interno.

La devoción es un rango de atracción superior, que hoy se llama "fidelización", no solo de los clientes, sino de los empleados. Para ponerlo en términos más absolutos, si no existiera aquel vínculo afectivo - aunque sea en una mínima medida- la organización se deshace. Si nadie traiciona a lo que ama o respeta, es porque se traiciona a sí mismo, lo que no significa que no suceda. Hay excepciones, pero muy pocas y con costos altísimos.

El espíritu de sacrificio es una consecuencia de aquellas otras condiciones. Hay que superar aquella hipótesis, tantas veces refutada por muchas investigaciones, que el salario es todo. La voluntad no se compra pero mucho menos el espíritu de sacrificio.

He aquí una paradoja, que tal vez esconda una idea, como apunta Wagensberg. Un líder comunista señala elementos del liderazgo, con vigencia bajo cualquier sistema. Porque la cuestión es mucho más simple aunque con menguada aplicación.

La tarea principal, entonces, es desentrañar la paradoja para que entendamos cómo se desarrollan las relaciones humanas en el trabajo para construir un mundo no solo más productivo, sino mejor, a la medida de los seres humanos con los que convivimos.