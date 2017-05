Las desiguales batallas que enfrenta el BCRA

Foto: Alejandro Agdamus

Federico Sturzenegger acertó cuando al promediar el verano dijo que se avecinaban tres meses delicados en materia de inflación. Pero con la suba de 2,6% en abril, el índice de precios al consumidor superó todos los pronósticos y acumula en el primer cuatrimestre un aumento de 9,1%, o sea, algo más de la mitad de la meta de 17% anual fijada por el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Para que pudiera cumplirse, la inflación minorista debería descender a un promedio de 0,8% mensual hasta fin de año.

Si bien los analistas esperan variaciones inferiores al 2% mensual para mayo (con el ajuste de 23% en tarifas de agua) y especialmente a partir de junio (ya sin incidencia tarifaria directa), el repunte del IPC núcleo donde pesan mucho alimentos y bebidas y que en cuatro meses suma 7,5%, reavivó el recurrente debate sobre la eficacia de las metas de inflación del BCRA, cuyo único instrumento para bajarla es el manejo de la tasa de interés, que en abril fue elevada de 24,75 a 26,25% anual.

El economista Miguel Bein insiste en que el problema no está tanto en el nivel de inflación, sino en que la meta para 2017 es demasiado exigente, considerando la política oficial de recuperar las tarifas de energía en términos reales y sus efectos de "segunda vuelta" sobre los costos de muchas actividades, que se traslada a precios. Su colega y tocayo Miguel Ángel Broda sostiene que es "primitivo" basar la lucha contra la inflación exclusivamente en la política monetaria; sobre todo, cuando el crédito en la Argentina equivale al 13% del PBI, mientras que en Chile supera el 120%. Por separado, estiman una suba de 20,5% y 21,3% para fin de año y coinciden en que la inconsistencia entre la políticas fiscal y monetaria eleva la inflación por encima del techo fijado por el BCRA.

El principal motivo es que la política de gradualismo fiscal mantiene un déficit alto (a nivel nacional y provincial), que se financia mayormente con endeudamiento externo y conduce a un círculo vicioso: parte de esos dólares son comprados por el BCRA con emisión de pesos, cuyo excedente debe ser luego absorbido mediante Lebac y pases de corto plazo a tasas de interés más altas que la inflación, que a su vez enfrían la lenta recuperación de la actividad económica y hasta ralentizan la cadena de pagos.

Desde el Banco Central aseguran enfáticamente que no está en sus planes modificar la meta de 17% anual, porque sería la peor opción. Citan el caso de Brasil en el último tramo del gobierno de Dilma Roussef, cuando subió el techo de 6,5% y la inflación llegó a 10% anual, intolerable para ese país. La hipótesis es que si aquí se fijara una meta de 21% anual, como surge del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los agentes económicos ubicarían sus proyecciones en torno de 23/24% y obligarían a una nueva suba de tasas. También desdramatizan con dos argumentos el repunte del período febrero-abril. Uno, que Sturzenegger ya había advertido el impacto que tendrían los ajustes tarifarios y hace un mes subió la tasa para contrarrestar el relajamiento de la política monetaria entre diciembre y febrero. Otro que, hacia adelante, las consultoras que participan del REM prevén para los próximos 12 meses una inflación de 18% anual, que sirve de marco a las paritarias aún sin cerrar.

Para desautorizar rumores y presiones, los ministros Nicolás Dujovne y Luis Caputo salieron a respaldar la gestión del presidente del BCRA. Implícitamente, el argumento oficial es que, pese al repunte de estos meses, la tendencia de la inflación es descendente y cerrará el año con una tasa equivalente a casi la mitad que en 2016, (cuando llegó hasta 40% interanual), aunque sobrepase la meta. Por otro lado, en la Casa Rosada no dejan de destacar que el "ruido" económico de estos días oculta el avance institucional que significa contar con el Banco Central y el Indec independientes, a diferencia de la era K.

Con todo, la incógnita es si el BCRA mantendrá la tasa de interés o volverá a subirla esta semana en la licitación mensual de Lebac, cuando vencen $ 400.000 millones de un stock que con pases ya supera los $ 900.000 millones. Sólo en abril colocó Lebac por $ 102.000 en el mercado secundario para absorber excedentes de liquidez a una tasa más alta.

Más allá del debate sobre las metas, la política monetaria para reducir la inflación regulando la tasa real de interés resulta costosa en términos de actividad y déficit cuasifiscal (que supera el 1,5% del PBI). Sobre todo cuando la política fiscal no ayuda demasiado. Por ahora, la principal (y casi única) vía para recortar el gasto público es la progresiva reducción de subsidios a la energía, cuya contracara son los aumentos reales de tarifas de electricidad y gas, que tendrán otra ronda después de las elecciones de octubre dentro del sendero de dos ajustes por año hasta 2019. En cambio, las metas decrecientes para bajar el déficit primario a 4,2% del PBI en 2017 y un punto por año en los dos siguientes, se apoyan en mantener el gasto en línea con la inflación (ya que buena parte está indexado, como jubilaciones, planes sociales y salarios) y apostar a que el crecimiento de la economía reduzca su peso relativo en el PBI. Este esquema limita los alcances de la prometida reforma tributaria poselectoral, ya que una necesaria baja de impuestos distorsivos que impactan sobre los precios aumentaría el desequilibrio fiscal.

Como el déficit primario se financia con endeudamiento externo (cuyos intereses agregan 2 puntos de PBI al déficit fiscal), este ingreso de divisas deprime el tipo de cambio real y afecta la competitividad de muchos sectores exportadores. Según cálculos del Estudio Broda, hasta comienzos de mayo, el Tesoro nacional llevaba colocados US$ 7400 millones de deuda en los mercados y ocho provincias (con Buenos Aires a la cabeza) un total de US$ 3500 millones, que deben transformar en pesos para atender pagos. Por eso, el BCRA debió emitir en el primer cuatrimestre unos 88.000 millones de pesos para comprar aproximadamente la mitad de esas divisas, ya que si se liquidaban en el mercado cambiario se desplomaría la cotización del dólar. Pero para evitar presiones inflacionarias, también se ve obligado a absorber luego los pesos que no demanda el mercado con mayores tasas de interés.

En el BCRA defienden la decisión de incrementar las reservas a través de compras de divisas por parte de bancos oficiales, bajo el argumento de que la volatilidad de las cotizaciones aumenta el riesgo para operaciones especulativas y evita un seguro de cambio gratuito. También destacan que el tipo de cambio flotante marca una diferencia con otras experiencias del pasado, cuando la combinación de déficit fiscal, endeudamiento externo y dólar fijo desembocaba en crisis cambiarias, con su correlato de maxidevaluaciones y explosiones inflacionarias.

En última instancia, el problema central está en la magnitud del déficit fiscal que, en palabras de Mauricio Macri, "resulta insostenible a mediano plazo". El problema es que, si bien fue heredado, tampoco baja. Y con la necesidad de reducir el no menos importante déficit de infraestructura económica y social, obligará más a diseñar un plan coordinado que una suma de proyectos.

