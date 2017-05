José "Pepe" Mujica: "La política es una pasión, al que le guste la plata que se dedique a los negocios"

El ex presidente de Uruguay estuvo en Río Cuarto; "Está en crisis la credibilidad de la política", agregó

El ex presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica afirmó hoy en Río Cuarto, Córdoba, que no debe confundirse la política con un mercado, un negocio, sino que "es una pasión, se siente en la satisfacción de servir a la gente y al que le guste la plata que se dedique a los negocios".

El actual senador uruguayo formuló estos conceptos al participar del cierre del Congreso Imagina, organizado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada), que se desarrolló en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

Mujica señaló: "Está en crisis la credibilidad de la política, mientras exista sociedad habrá contradicciones, no podemos vivir en soledad necesitamos del otro, somos gregarios. Nos guste o no la política es la que guía a la sociedad, hay que cuidar a los partidos políticos".

"A los industriales les digo que traten de juntarse con sus pares de América, si no vienen transnacionales y cómo hacemos para pelear con ellas. Tenemos que empezar por juntar la inteligencia, las universidades", precisó.

En otro orden indicó que la vida es la única riqueza que tenemos. "Pasar por la vida significa dejarle algo a los próximos que vendrán, hay que ser solidario porque sin el otro no vamos a ningún lado, siempre se puede hacer algo, tal vez no se cambie el mundo pero cambiás vos y vos sos parte del mundo".

Mujica expresó que nunca esperó ser presidente y que la sociedad lo bancó por ser "un tipo con sentido común, que se equivoca como cualquiera, pero no de mala fe".

A su vez, le agradeció al pueblo argentino, porque a "Uruguay le va bien cuando le va bien a la Argentina".

"Debemos evitar caer en la confrontación, le deseo a los argentinos que encuentren su rumbo de la mejor manera posible, tienen diferencias como todos los pueblos, pero componen un nosotros y lo tienen que defender, pateen con el cuadro que quieran pero al final son argentinos", agregó el ex presidente.

Por otra parte, Mujica habló también sobre el narcotráfico e indicó que "cada vez hay más droga y la gente se pudre". Y sostuvo: "No pueden seguir haciendo lo mismo cuando contemplás que no te da resultado; nosotros lo regulamos, para sacarlo de la clandestinidad, no sé si tendrá éxito, tenemos claro que la política que se tuvo hasta ahora de represión no sirve, no da resultados, es la preocupación más grande porque está pudriendo a toda América".