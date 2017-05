En el balance de la semana retrocedió casi un 1 por ciento; la oferta sudamericana fue uno de los factores bajistas

Los precios de la soja retrocedieron ayer por tercera rueda consecutiva en la Bolsa de Chicago y terminaron la semana con una pérdida cercana al 1%. Entre los factores que presionaron las cotizaciones a la baja se destacó el crecimiento de la oferta 2016/2017 prevista en Brasil y en la Argentina. Además, aportaron a la tónica bajista los pronósticos de tiempo mayormente seco sobre el Medio Oeste de los Estados Unidos durante los próximos 10 días, que favorecería el avance de la siembra de los granos gruesos estadounidenses de la campaña 2017/2018.

Al cierre de los negocios, las pizarras del mercado mostraron quitas de US$ 0,73 y de 1,20 sobre los contratos mayo y julio de la soja, cuyos ajustes resultaron de 350,54 y de 353,84 dólares por tonelada. En el balance semanal, estas posiciones resignaron un 0,93 y un 1,03% frente a los valores vigentes el viernes anterior, de 353,84 y de 357,52 dólares.

Pese a que el miércoles pasado el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) estimó en baja el volumen de la nueva cosecha de soja estadounidense, al proyectar 115,80 millones de toneladas contra los 117,21 millones del ciclo 2016/2017, el valor de la oleaginosa entró en una secuencia bajista por las cifras previstas por el organismo para el ciclo comercial en curso en América del Sur. En efecto, elevó de 111 a 111,60 millones la producción prevista para Brasil y de 56 a 57 millones la cosecha argentina.

El precio de la soja bajó por tercera rueda consecutiva en la Bolsa de Chicago. Foto: Archivo / MARIO GARCIA

Las pérdidas se acentuaron el jueves, luego de que la Compañía Nacional de Abastecimiento, dependiente del Ministerio de Agricultura de Brasil, incrementó su estimado para la producción de soja brasileña de 110,16 a 113 millones de toneladas. El mismo día, pero luego del cierre de los mercados, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) se sumó a la "batería" de estimaciones al elevar de 56,50 a 57,50 millones el volumen de la producción argentina.

Y ayer, con pocas noticias alcistas en circulación, el mercado mantuvo la inercia bajista, en previsión de un fin de semanas con buenas siembras en el Medio Oeste de los Estados Unidos. Entre los operadores está latente la posibilidad de que los 115,80 millones estimados por el USDA para la nueva campaña estadounidense de soja sean más un piso que un techo, dado que la superficie cubierta con la oleaginosa se estima en 36,22 millones de hectáreas, por encima de los 33,75 millones de la temporada agrícola 2016/2017, cuando se alcanzó el récord histórico de 117,21 millones.

"Durante el año pasado tuvieron un clima excepcional (ideal en todo el ciclo), con rindes récord de 35 quintales por hectárea, pero sería poco atinado usar ese rinde como referencia para hacer una proyección para la campaña siguiente, por ello el USDA tomó un rinde de tendencia basado en los últimos años, donde se incluye el rinde récord y también los de años con problemas climáticos, es simplemente un indicador a esta altura, que se irá corrigiendo contra la realidad a medida que pasen los meses", dijo a LA NACION Adrián Seltzer, de la corredora Granar SA. El especialista añadió que el rinde utilizado hoy es superior a los 30,2 quintales que utilizaron para la primera proyección 2016/2017, en mayo de 2016.

Respecto del mercado local, ayer las fábricas volvieron a ofrecer $ 3700 por tonelada de soja para las entregas inmediatas sobre las terminales del Gran Rosario, sin cambios. No obstante, fuentes del sector comercial advirtieron menor dinamismo en la plaza, dado que los vendedores fijaron un objetivo más alto, cercano a los $ 3800, que los compradores no estuvieron dispuestos a convalidar.

Vale señalar que hasta el 3 del actual la exportación y la industria sumaron compras de soja 2016/2017 por 18.048.700 toneladas, un volumen que representa el 31,4% de la cosecha estimada por la BCBA y que está un 12,5% por debajo de las 20.619.000 toneladas comercializadas un año atrás, según los datos de la Dirección de Mercados Agrícolas del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Cabe agregar que del total adquirido por la demanda, un 60,3%, es decir 10.880.600 t, están sin precio firme, dado que fueron entregadas bajo la modalidad "a fijar".

En el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba), las posiciones mayo y julio de la soja bajaron US$ 0,50 y 0,30, en tanto que sus ajustes fueron de 243,30 y de 247 dólares.

Maíz y trigo

Casi sin cambios semanales en la Bolsa de Chicago, el maíz argentino se negoció ayer a $ 2450 por tonelada para Bahía Blanca y a $ 2250 para Necochea, sin variantes, mientras que para el Gran Rosario se cotizó a $ 2300, con un alza de $ 50. El cereal para las entregas diferidas a junio osciló de 145 a 148 dólares.

El trigo estadounidense ayer cerró en baja, dado que la posición julio en Chicago y en Kansas perdió US$ 0,37 y 0,55 al quedar con un ajuste de US$ 159,01 y de 161,40. En el balance de la semana, dicho contrato resignó un 2,15 y un 2,39% frente al valor vigente el viernes anterior, de US$ 162,50 y de 165,35, respectivamente.

En la plaza local, la exportación pagó $ 2500 por tonelada de trigo para el Gran Rosario y $ 2400 para Necochea, sin cambios. Para Bahía Blanca la oferta fue de 2450 pesos, 20 más que anteayer. Por el cereal 2017/2018, con entrega en diciembre/enero, los compradores volvieron a proponer 155 dólares.

Los números de la semana

El USDA, la Conab y la BCBA renovaron sus expectativas

21%

Menos trigo en EE.UU.

El miércoles el USDA estimó la cosecha 2017/2018 de trigo en 49,54 mill./t, por debajo de los 62,86 millones de la campaña anterior

113

Soja récord en Brasil

El jueves, la Compañía Nacional de Abastecimiento elevó de 110,16 a 113 mill./t su previsión sobre la cosecha de soja 2016/2017

39

Más maíz argentino

Con un avance sobre el 31,8% del área, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires elevó anteayer de 37 a 39 mill./t la cosecha de maíz