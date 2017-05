Las arvejas, lejos del paladar criollo

El país produce 100.000 toneladas por año de esta legumbre; 80.000 se exportan

La Argentina no se caracteriza por ser un país en el que se consuman muchas legumbres. Por eso, no extraña que también sea baja la predilección de los paladares criollos por la arveja: su consumo per cápita anual es de apenas 100 gramos.

Foto: Pablo Bernasconi

Sin embargo, sí tiene potencial el país como productor. En la Argentina se producen 100.000 toneladas de arvejas, y 80.000 de ellas se destinan a la exportación. En tanto, la producción mundial es de 12 millones de toneladas. En suelo local se siembran unas 80.000 hectáreas y el rinde promedio es de dos toneladas por hectárea.

La exportación argentina representa el 2% del comercio mundial. No es un cultivo estrella del agro local (aunque su potencial es alto) y, como se dijo, el gusto del paladar argentino no está muy desarrollado respecto de las arvejas en particular y de las legumbres en general.

El ranking de exportadores es liderado por Canadá, con una participación de mercado del 51,1%. En niveles más bajos se ubican Estados Unidos y Francia, con 15,1% y 8,1% respectivamente. A su vez, entre los principales destinos de exportación a nivel mundial se encuentra la India, con el 35,9% del total, seguido por la Unión Europea, con 17,4%.

El principal destino de exportación de las arvejas argentinas es Brasil, que compra unas 33.000 toneladas anuales. La India también empezó a posar sus ojos sobre el producto argentino, pero es muy exigente en cuanto a la calidad. Es un mercado para nada despreciable: compra un millón de toneladas anuales de arveja amarilla y 300.000 toneladas de arveja verde.

El precio de las arvejas congeladas duplica al de las arvejas enlatadas y, a su vez, triplica al de harina de legumbres y arvejas secas. Estos productos son de alta calidad y precio; sin embargo, implican un alto costo de flete y almacenamiento.