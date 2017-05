Primer crédito hipotecario a 30 años: punto final para una espera de un lustro

La historia de los Elorriaga resume la de muchas familias; ya hay $ 5000 millones en préstamos UVA

Ariel Elorriaga (30) junto a su mujer Eliana (26) y su hija Paz (1), en su nuevo hogar. Foto: Rodrigo Néspolo

Su vista se fijó una vez más en un número, uno que sabía que su memoria retendría por mucho tiempo. Son esos segundos de sorpresa, previos a la emoción. "Puntaje obtenido 93.000, puntaje de corte 93.000", leyó por última vez. Había sido preseleccionado para acceder a los nuevos créditos hipotecarios indexados. El sueño de tener una vivienda propia estaba a sólo un paso de distancia. No era ni sería un 5 de diciembre más. Quiso el destino que la noticia cayera justo en el día del cumpleaños de su novia, con quien se casaría dos meses después.

Ariel Elorriaga y su familia fueron los primeros en escriturar una propiedad con los préstamos a 30 años lanzados por la banca pública, que ajustan por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Se trata del índice que creó el Gobierno para incentivar los créditos a largo plazo y que básicamente se ajustan por inflación. "Si lo hacíamos había que hacerlo a lo grande", bromea Elorriaga con una sonrisa que no desaparece de su rostro. La cuenta regresiva ya comenzó: el próximo sábado estarán instalados en su nueva casa.

"Ese de allá va a ser el cuarto de ella", dice, mientras señala a su pequeña hija Paz de un año y medio y recorre junto su mujer, Eliana, una vez más su nuevo hogar, que tiene 103 metros cuadrados, ubicado en la localidad bonaerense de Burzaco. La propiedad es amplia: hay otra habitación, un living con mucho espacio, dos baños y hasta un patio con parrilla.

Fueron cinco los años que pasaron desde que Ariel intentó obtener por primera vez un crédito hipotecario. Pero los montos a los que podía acceder no le alcanzaban para cubrir el valor de un inmueble. Así, por ejemplo, le ofrecieron $ 600.000, en 2016, a tasa fija, con plazo a 20 años y una cuota de $ 12.000.

Sus datos y los de Eliana ya estaban cargados en el Banco Ciudad, que les ofreció la nueva forma de financiamiento. La cuota inicial que deberán pagar es de $ 6149, por un préstamo de $ 1.029.000, correspondiente al 75% del valor del inmueble. El 25% restante lo afrontaron con sus ahorros. Antes, en la casa que alquilaban, también en Burzaco, pagaban $ 5000 por mes.

"Desde los 18 años empecé a ahorrar. Soy bien vasco en eso", bromea Ariel. Al terminar el colegio, donde se graduó de técnico químico, consiguió trabajo en un laboratorio con el objetivo a largo plazo de tener su propio techo. Cuando Eliana lo conoció, sabía que tenía ese objetivo en la mira. "Es un viejo en un cuerpo de joven", dice y se ríe. Ella es cuatro años menor que él, que tiene 30 años. "Yo le hacía chistes siempre, pero ahora con la casa ya no", agrega a modo de broma.

Ariel se graduó de farmacéutico el año pasado y trabaja en una farmacia. Se levanta todos los días a las 4 y las 6 se toma el tren a Barracas. A las 16 emprende el regreso. Eliana es maestra jardinera desde 2013. El miércoles fue el último día de una suplencia que hizo en un colegio en San José.

Durante el último año de Ariel y Eliana todo sucedió muy rápido. En febrero ya estaban buscando casas cuando se casaron en el registro civil de Burzaco. No querían hacer una fiesta, tenían todos los ahorros destinados a adquirir la propiedad. Los familiares y amigos los convencieron y les organizaron un festejo. El 25 de abril, el día del cumpleaños de Ariel, les llegó otro mail: serían los primeros en adquirir una propiedad con los nuevos créditos y podrían firmar los títulos en poco tiempo. El 5 de este mes escrituraron. Y ahora falta el último paso.

"Hacemos siempre todo a los ponchazos", expresa Ariel. Algunos amigos le advirtieron sobre endeudarse con créditos que se ajustan por inflación. Pero no lo dudó: "Eran los que me daban más plata. Si se van mucho las cuotas, tengo la posibilidad de prorrogarlas o agarrar otro trabajo. El que no arriesga no gana", concluye.

A casi un año de su lanzamiento, los bancos ya desembolsaron 5000 millones en préstamos UVA, según informó el Banco Central. "Cada día son entregados entre 50 y 70 millones de pesos en esta clase de préstamos; en el mes de marzo se alcanzó el récord de $ 1100 millones prestados, consolidándose como una tendencia que facilitará el acceso a la vivienda", sostuvieron.