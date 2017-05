Cambiemos

Ocaña cruzó a su ex socio Lousteau

La legisladora porteña, Graciela Ocaña, apuntó al ex embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau, al sugerir que el economista debe dar "un paso al costado" y resignar su candidatura para "fortalecer Cambiemos" porque "lo que se juega en las elecciones de octubre es mucho".

"Yo siempre creo en las competencias, pero también creo que hay que fortalecer Cambiemos. Y fortalecer Cambiemos, a veces, es dar un paso al costado, tratar de colaborar desde otro lugar", sostuvo Ocaña, en declaraciones a radio La Red, sobre las intenciones del ex ministro de Economía de competir en unas PASO dentro de la coalición oficialista. La ex ministra de Salud selló anteayer su pase a Cambiemos.

Elecciones

Romero Feris presentó un plan

El ex gobernador de Corrientes José Antonio Romero Feris anunció que buscará una banca para diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas de octubre, a través de Propuesta Autonomista. El ex senador nacional destacó la aparición de un frente que reúne a distintos sectores porteños. "Juntos conformamos Propuesta Autonomista y confiamos en obtener el apoyo de gran parte de la ciudadanía", manifestó Romero Feris, en diálogo con la Televisión Pública. El ex gobernador consideró que "la gente está cansada de los lindos discursos o de los discursos superficiales, para la tribuna", y aseguró: "Hay que ir a fondo con soluciones, con respuestas, con gestión".