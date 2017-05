En el laberinto del "dos por uno"

El fallo de la Corte que habilitó la aplicación del "dos por uno" a un represor de la dictadura dejó a la Argentina en un laberinto de difícil escapatoria. Sin embargo, no fueron los jueces Highton, Rosatti y Rosenkrantz, apegados a la letra de la ley, los responsables de haber provocado este sismo jurídico-político que despertó la indignación y el rechazo de prácticamente todo el arco político y de la mayor parte de la sociedad. Duele decirlo, pero hasta aquí llegamos entre todos. O entre casi todos. Por más saludable que haya sido la reacción, sobre todo la de aquellos que no buscan sacar rédito de un asunto tan delicado, el problema pone al descubierto dos características de nuestra sociedad que están en la base de los males que hoy nos aquejan.

"Todo lo diferido se va pudriendo." Es una idea que la novelista española Carmen Martín Gaite aplicó en un libro suyo a una cuestión de índole familiar, pero le cabe a un país que se acostumbró a barrer los problemas bajo la alfombra. Por no enfrentarlos, se acumulan irresueltos y se agravan con el paso del tiempo. Cuando nadie los espera, cuando han quedado en el olvido por estar fuera del campo visual, se precipitan en aluvión y nos llevan puestos. Vivimos bajo el peso de viejos problemas pendientes que son, en verdad, el lastre de un presente cautivo. Si se rompe el volante del auto y lo ato con alambre quizá pueda seguir, pero es probable que se salga cuando estoy en medio de la ruta. El fallo de la Corte nos pone de nuevo frente a un antiguo problema que no cesa. La sentencia es, en rigor, la consecuencia de errores sucesivos, de parches puestos para seguir adelante como sea: primero, las leyes de punto final y obediencia debida, impuestas por el alzamiento carapintada, y los indultos menemistas; después, la irritante ley del "dos por uno", que tiene su origen en la superpoblación carcelaria.

Ahora nos enfrentamos a un dilema difícil de resolver. Tal vez, la ley votada casi por unanimidad en el Congreso permita abrir camino a una salida política. Sin embargo, no será posible llegar a ella sin dañar a la Justicia. En este sismo, las competencias específicas de los tres poderes del Estado se han confundido. Acaso en la emergencia no había otro remedio, pero sin duda la que pagará un costo será la Corte, que deberá bajar la cabeza ante el reclamo de la política. Un reclamo que al mismo tiempo le ofrece el oxígeno del tiempo. Pero hay una verdad incómoda: si nos remitimos a los argumentos del fallo cuestionado, los jueces, atentos al artículo 2 del Código Penal (que establece un principio universal del derecho occidental), se verán otra vez obligados a fallar de acuerdo con la ley penal más benigna, y ésa no es precisamente la que acaba de votar el Congreso. Sin embargo, esta nueva ley de algún modo busca aclarar o interpretar la ya derogada ley del "dos por uno", y quizá de allí puedan colgarse los jueces para dejar el laberinto por arriba. Una solución política para un problema jurídico provocado por la falta de política.

Más allá de las implicancias de la sentencia, los jueces fallaron según una interpretación correcta de la ley. Lo dicen constitucionalistas de nota. El problema reside en un ordenamiento jurídico hecho de parches. Y esos parches, que dejan los problemas de fondo fermentándose en el tiempo, los hemos ido poniendo o tolerando entre todos. Incluidos muchos de los políticos que hoy se rasgan las vestiduras y en su momento participaron, de uno modo u otro, de las leyes y medidas que fueron neutralizando los efectos del ejemplar Juicio a la Juntas de los años 80. Los tres jueces en cuestión han funcionado de algún modo como chivos expiatorios, y así quedó expuesta otra característica perversa de nuestro ecosistema político: la hipocresía. Aunque hubo quienes evitaron las contraindicaciones de la corrección política, como Graciela Fernández Meijide y Elisa Carrió.

La reacción más insólita partió del mismo Poder Judicial. La imputación del fiscal Marijuan por prevaricato a los tres miembros de la Corte que fallaron en mayoría carece de sustento y se parece a un golpe de efecto. Partió de una denuncia de Marcelo Parrilli, según la cual el Gobierno y los jueces en cuestión sellaron una suerte de pacto para liberar a los represores. Tal vez para aplacar el impacto de acusaciones como ésta, dentro del oficialismo se vieron sobreactuaciones innecesarias. Que además llegaron con demora, como si fueran producto del cálculo ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos. Pero la hipocresía más desembozada partió de las filas kirchneristas. Empezando por la ex presidenta, que además de quejarse de la ingratitud de los argentinos, que no advierten que se lo deben todo a ella, responsabilizó al Gobierno por el fallo de la Corte.

¿Por qué esta sentencia provocó conmoción, cuando durante el gobierno kirchnerista un fallo de la Corte que también aplicó el "dos por uno" en un caso de lesa humanidad, con el voto del juez Zaffaroni incluido, pasó sin pena ni gloria? Misterios de la política, en un país donde las asignaturas pendientes no se resuelven y dejan heridas abiertas que quienes medran con todo saben aprovechar muy bien.

La columna de Carlos M. Reymundo Roberts volverá a publicarse el 27 de mayo