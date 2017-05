El periodista Pablo Sirvén explicó cuáles son las claves para seguir los pasos del ex gobernador bonaerense

En el programa de LN+ Terapia de Noticias , el periodista Pablo Sirvén presentó los diez tips para convertirse en un " Daniel Scioli perfecto", es decir, "triunfar en la carrera, la profesión, con el dinero y con las mujeres", según definió con ironía Sirvén.

De esta manera, el periodista explicó que, para transformarse en el ex gobernador, no hay que levantar nunca la voz, hay que ser amable y coordial y no irritarse. Además, uno debe "saber reciclarse a tiempo", habilidad que le permitió pasar del menemismo al kirchnerismo.

En tercer lugar, es importante tener pleno control de los músculos de la cara: "Lo único permitido es una sonrisa leve", bromeó el periodista y agregó que para ser Scioli hay que procurarse contar con una buena compañía femenina, tales como Carmen Barbieri, Karina Rabolini, Gisela Berger y Sofía Clérici (con quien aún no se confirmó el romance).

Por otro lado, Sirvén también destacó su costado épico -dado por sus triunfos en el deporte pese al accidente- y su resiliencia, que implica "bancarse todo con esa sonrisa leve". En cuanto a la oratoria, se refirió a la prédica de pastor que caracteriza su discurso. Así, Scioli lleva el slogan "con fe, con optimismo y esperanza", lo cual, según el periodista, le permite no entrar en detalles.

Sirvén también explicó que Scioli suele "pegarse a lo popular, es decir, a la rambla, el toallón en el hombro, la Bristol, Pimpinela".

El noveno tip es negar todo y Sirvén utilizó el caso de Sofía Clérici como ejemplo, dado que Scioli había justificado las polémicas fotos que estaban en su teléfono al decir que ella "vende ropa interior". "La ropa interior debe estar en el toallero, no la vimos puesta", lanzó el periodista, quien concluyó al decir que, para ser un Scioli perfecto, hay que saber enhebrar con maestría casualidades y causalidades para tapar cosas peores, como las denuncias que se suceden.

"Hay que ser de amianto", resumió el periodista. También en el piso de Terapia de Noticias, el ex diputado y ex senador Jorge Yoma opinó que estos consejos se corresponden con "los diez valores peronistas".