Miniaturas: Perón, los gatos y una candidatura en problemas

"Los peronistas somos como los gatos, cuando parece que nos estamos peleando es que nos estamos reproduciendo", dijo Juan Perón. Y como suele suceder con los discípulos tardíos, Daniel Scioli desdeñó la metáfora y se encandiló con la literalidad. Su llegada al justicialismo de la mano de Menem tal vez también haya influido: el ex gobernador privatizó el apotegma y en lugar de ampliar su base política, ahora debe afrontar la involuntaria expansión familiar. Todo un problema para su objetivo de volver a la función pública, que provoca complicaciones y alegrías dentro del peronismo.

Entre los complicados se destaca el kirchnerismo, que lo había vuelto a poner entre su posibles candidatos, pero como ya no está en condiciones de sumar otro escándalo, empezó a tachar su nombre. En cambio, en el campamento del siempre candidato potencial Florencio Randazzo, ahora aspirante a enfrentar a los kirchneristas, sonríen con malicia. Sus seguidores son fieles a la máxima del ex ministro del Interior: "Los peronistas somos hijos de la crueldad". Y en las últimas horas no lo ocultan.