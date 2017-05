Hebe de Bonafini: "Me gustaría que Cristina se reserve para 2019, pero también pienso que si no va ahora, es complicado"

La titular de Madres de Plaza de Mayo dijo que al fallo del 2x1 hay que "contestarle en las urnas"; críticas al Gobierno y a la Corte

Una foto de diciembre de 2010: Hebe de Bonafini y la entonces presidenta Cristina Kirchner en la Casa Rosada. Foto: Archivo

"Me gustaría que ella se reserve para 2019. Pero también pienso que si no va Cristina, que es la que aglutina, es complicado. Los pibes del norte y los pibes del sur no tienen referentes". Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, se refirió así a las próximas elecciones legislativas y a la posibilidad de que la ex presidenta Cristina Kirchner se presente como candidata.

"Tendrá que verlo ella. Yo quiero preservarla, cuidarla", agregó. "La única expectativa que tengo es que ganemos las elecciones para pensar en volver en 2019", sostuvo.

En diálogo con FM La Patriada, Hebe de Bonafini consideró que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que concedió el beneficio del 2x1 para un condenado por delitos de lesa humanidad fue "un fallo político, una bomba en medio de la campaña electoral porque están perdiendo".

"No tengo ninguna expectativa con la revisión del 2x1 que va a hacer la Corte. Ya de antes sabemos quiénes son los jueces, cómo se manejan, a quién responden", consideró.

Febrero de 2008: el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, con Hebe de Bonafini. Foto: Archivo

"Yo creo que con este Gobierno nada sirve, nada vale. La Justicia se la pasa ya saben por dónde. No tengo ningún tipo de expectativa. La única expectativa es que ganemos las elecciones y que podamos caminar al 2019 para cambiar las cosas", insistió.

Consultada sobre el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, De Bonafini contestó: "Son falsos, hipócritas, no les importa nada, no piensan en lo que están diciendo, [en] que hay muertos, desaparecidos, familias hechas pelota".

"A Macri la marcha le salió redondito, es lo que quiere que hagamos. En vez de estar con los juicios, con Naciones Unidas... Soy muy crítica. Es muy triste eso que pasa", dijo.

Bonafini también contó que recibe "amenazas por parte de mujeres de militares". Detalló: "Las Madres estamos amenazadas, a mí me llaman de noche, de día. Estos días es terrible. [Me amenazan] cobardemente, por teléfono, tocándote el timbre a las 2 de la mañana en tu casa".