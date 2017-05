Tute: "Me despertaba con melodías en la cabeza que eran mías"

El reconocido historietista habla de Canciones dibujadas, el álbum de música y videoclips que grabó con músicos amigos

Foto: Santiago Filippuzzi

A los 10 años, a la hora de irse a dormir, caminaba en pijama hasta el living donde su padre tenía un tocadiscos y ponía vinilos de Joan Manuel Serrat. Con incorporada delicadeza ubicaba la púa en el primer tema, movía el parlante apuntándolo hacia su cuarto y volvía corriendo a la cama. Si cuando terminaba el lado A no se dormía, se levantaba, daba vuelta el disco y así hasta caer en los brazos de Morfeo. "Toda mi infancia tuve la canción muy presente", dice Tute, el humorista gráfico y poeta argentino de 42 años que en julio editará Canciones dibujadas, su primer disco con temas compuestos por él, sin siquiera haber aprendido a tocar un solo instrumento. Las canciones las compuso tarareando y entonces algunos versos se le van.

"No sé música ni sé cantar, así que me la tuve que rebuscar con amigos y gente que me diera una mano, porque esas melodías que se me ocurrían no las podía reproducir con ningún instrumento. Las tarareaba torpemente, con mucha inseguridad y las registraba en un grabadorcito". Con la ayuda de su pareja y del músico y amigo Gustavo Ecclesia convirtió esas melodías en canciones y al poco tiempo ya estaba metido de lleno en la producción de su álbum, para el que convocó a grandes cantantes y músicos que admira desde siempre, muchos de ellos viejos amigos de su padre, Carlos Loiseau, el también dibujante e historietista porteño hasta la médula conocido como Caloi: Jaime Torres, Ricardo Mollo, Manuel Moretti, Lisandro Aristimuño, Víctor Heredia, Adriana Varela, Gillespi, Inés Estévez y Kevin Johansen, entre otros. Pero el proyecto no quedó ahí, sino que como la idea era combinar las diversas actividades que Tute viene desarrollando durante los últimos años, el dibujo, la poesía, el cine y más cerca en el tiempo, la música, el proyecto sumó la producción de un DVD, con videoclips animados de cada una de las canciones, con diferentes técnicas, creados por distintos dibujantes y animadores.

Como su padre, Tute sufre de porteñidad aguda y confiesa con sonrisa ser viejo desde muy joven y que a los 18 años tomaba clases con Virgilio Expósito solo para que "el viejo" le contara historias. Ese amor por el tango, acompañado por una voz grave que parece marcar el 2 x 4 desde la cuna, lo llevó a escribir en 2010 las letras del disco Nuevos tangos, que firmó junto al cantor Hernán Lucero. Pero como si se tratara del remate de una de sus historietas, a Tute el que lo estaba esperando no era el tango, sino el rock.

Más notas para entender este tema Para papá, sin querer

"En mí conviven muchas músicas. En mi casa también se escuchaban los cantautores, que son mi otra gran influencia más allá del rock y del tango. La canción de los españoles, de los franceses que sonaban en el tocadiscos cuando yo era pibe¨.

-¿Cuándo empezaste a escribir letras de canciones?

-A partir del convite de Hernán Lucero de hacer un tango juntos. Él tenía unas músicas, quería debutar como compositor y le faltaba un letrista y me preguntó cómo me veía. Y la verdad es que no tenía ni idea, porque mi aproximación a eso era a través de la poesía, no de la canción. Nunca había escrito una canción. Me entusiasmó tanto que hicimos como veinte tangos y después fuimos por una zamba, por un bolero y en un momento, de tanto poner letras y laburar con melodías, empecé a despertarme con melodías en la cabeza, que eran mías, que estaban ahí.

Foto: LA NACION

-¿Escribís letras como hacés viñetas?

-A veces sí, es como un sistema medio inconsciente. Yo laburo mucho en la historieta y en el humor gráfico con el inconsciente. Y en la canción hice algo parecido, sobretodo en la letra. Por ahí tengo una idea de por dónde arrancar, como en un poema, y después lo completo en torno a esa idea. Borges decía que visualizaba los dos extremos, las dos orillas de una isla y, con inteligencia, construía todo lo del medio. Yo no siento que sea la inteligencia, sí por ahí alguna astucia, pero es más el inconsciente. El gran descubrimiento fue encontrar que eso que yo suelo hacer en la historieta o a la hora de incorporar la poesía en la historieta, de pronto con un vehículo como la música tenía otra dinámica. Además de la música interna de los versos y la musicalidad de las palabras, está la melodía y la sensación de que el mensaje se potencia.

-¿Encontraste un estilo en tus canciones como lo hiciste en tus dibujos?

-Creo haber encontrado algo, en esto es como que estoy haciendo mis primeros palotes, ¿no? Pero me quedo con una sonoridad como si fuera una mezcla de un cantautor con el rock y el bandoneón, que descubrí al final de las grabaciones, que me parece que le da un color que me representa, donde me siento identificado. Por lo ciudadano, por cierta atmósfera de la ciudad.

Feria del libro

Tute, Isol y Max Aguirre participarán esta tarde, a las 18, de una mesa en la que hablarán sobre su tarea como dibujantes, pero también de sus otras actividades, especialmente de las musicales, una faceta que comparten los tres artistas gráficos. En el stand de LA NACION, ubicado en el hall central de la Feria del Libro.