Para papá, sin querer

"Mi viejo siempre destacaba la inquietud que tenía, a diferencia suya, por meterme en otros mundos", dice Tute y recuerda que Caloi, tanguero por naturaleza, llegó a escribir una letra para un tango, con música de Raúl Carnota, basada en uno de los personajes de su historieta, Bartolo. "Pero no se grabó hasta que Hernán Lucero la incluyó en un disco suyo." Ahora Tute le escribió un tema a su padre, "Sin querer", que para Canciones dibujadas grabó Lisandro Aristimuño. "Para mí es la canción más conmovedora y por eso lo elegí a Lisandro. A él lo conocía superficialmente, de habernos cruzado por ahí, pero no es amigo mío y la verdad es que lo tomó con una responsabilidad muy emocionante. Me mandaba fotos de cuando estaba ensayando la letra que yo le había mandado y me decía: «Es una responsabilidad muy grande, te lo agradezco». Lo que hizo Lisandro es una belleza."