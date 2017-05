Villa Urquiza

Los Amados continúan en el teatro 25 de Mayo

Parecía que se iban, pero el éxito los obligó a seguir en el Teatro 25 de Mayo con La cumbancha de Agustín Lara. Con más de 25 años de trayectoria Los Amados interpretan canciones como "María Bonita", "Piensa en mí", "Solamente una vez", "Noche de Ronda" o "La cumbancha", como parte de este romántico repertorio. Con dirección general de Alejandro Viola y dirección musical de Diego Vila. Es una recomendable propuesta de teatro musical destinada para adultos y jóvenes, en el que se mezclan la estética kitsch, con el humor y un leve argumento teatral. Con Alejandro Viola, Laura Montini, Carolina Alberdi, Oscar Durán, Matías Bahilo, Fernando Costa, Rubén Rodríguez, Wilson Ortiz, Esteban Freydier y Rodrigo López. Se presentan los martes, a las 20.30, en Triunvirato 4444. $ 100 / $ 150.

Cine

Los exorcismos, la pasión de William Friedkin

William Friedkin, director del clásico del terror El exorcista (1973), prepara un documental en el que se propone relevar casos reales de exorcismos practicados por el sacerdote italiano Gabriele Amorth. Titulado The Devil and Father Amorth, el documental dará cuenta de la experiencia de Friedkin al presenciar las sesiones de exorcismo. "Nunca he dejado de estar fascinado por la naturaleza del bien y el mal, y por la posibilidad de la posesión demoniaca", aseguró Friedkin, ganador de un Oscar a mejor director por Contacto en Francia (1971).

Televisión

Vuelta atrás: Timeless tendrá otra temporada

En un giro pocas veces visto en la TV estadounidense, la cadena NBC volvió sobre sus pasos y confirmó una segunda temporada de 10 episodios para la serie Timeless, que pocas horas antes había sido cancelada. "NBC escuchó a los fans, ha ido atrás en el tiempo y cambió la historia", dijo Shawn Ryan, uno de los creadores de la serie. Timeless sigue expuesta a un reclamo por plagio planteado por Televisión Española. Un juez de Los Angeles lo aceptó al advertir "parecidos sustanciales" con la serie hispana El ministerio del tiempo.