Cannes, otra ventana al conflicto

La sonora controversia abierta esta semana entre el Festival de Cannes, la federación de propietarios de salas de cines en Francia y Netflix es otra escaramuza de la impredecible e inconclusa batalla de las ventanas. El choque, planteado a escala global, tiene distintos protagonistas en cada una de estas etapas. La más reciente ocurrió a fines de marzo en Las Vegas durante la convención CinemaCon y terminó en medio de un inesperado clima de confraternidad entre los dueños de los cines estadounidenses y los grandes estudios de Hollywood. Ahora, del otro lado del Atlántico, las cosas se pusieron un poco más tensas. "El establishment cierra filas contra nosotros", escribió el jueves desde Facebook Reed Hastings, CEO de Netflix.

El conflicto surgió cuando el Festival de Cannes decidió incluir en la competencia oficial por la Palma de Oro 2017 dos producciones originales de Netflix, Ojka, del coreano Bong Joon-Ho, y The Meyerowitz Stories, del estadounidense Noah Baumbach. Al principio todo era festejo: Cannes celebraba la llegada de "un nuevo operador que ha decidido invertir en cine" y Netflix daba un paso decisivo al ingresar por la puerta grande en la muestra más importante del año cinematográfico.

Pero la discordia estalló cuando Cannes le pidió a Netflix que aceptara exhibir ambas películas en los cines franceses y no limitarlas, como ya es costumbre para el gigante del streaming, a sus suscriptores. Estaba claro desde el principio que Ojka y The Meyerowitz Stories tendrían a Netflix como primera pantalla y sólo podrían verse en pantalla grande durante la competencia que se iniciará el miércoles próximo.

Detrás del reclamo está la influyente corporación que agrupa a los dueños de los cines franceses, pieza determinante del rígido sistema de ventanas vigente en ese país, que favorece especialmente a los exhibidores y perjudica especialmente a los servicios que ofrecen contenidos on demand como Netflix. La norma, según nos recuerda otroscines.com, establece que en Francia cualquier película estrenada en los cines debe esperar cuatro meses para verse en DVD o Blu-ray, entre 10 y 12 meses en el caso de la TV paga, entre 22 y 30 meses en TV abierta, y 36 meses en los sistemas on demand.

En otras palabras: si aceptaba la exigencia de Cannes y de los dueños de los cines franceses, Netflix iba a tener que esperar tres años para que todos sus abonados puedan ver en Francia dos producciones propias. En ese caso, el estreno de Ojka y The Myerowitz Stories se produciría... en mayo de 2020. A esas alturas, Cannes ya podría programarla en la sección de clásicos o dentro de alguna retrospectiva.

Las negociaciones fueron estériles. Netflix decidió no alterar la fecha original del estreno de Ojka para sus abonados, el domingo 28 (de hecho, acaba de ser confirmada por Hastings), pero al mismo tiempo propuso, como excepción, exhibir la película en cines durante una semana. La propuesta chocó con la inflexibilidad de las normas francesas y lo que Hastings calificó como un "bloqueo" impulsado por los exhibidores. Cannes, en tanto, lamentó que no se hubiese llegado a un acuerdo después de pedir "en vano a Netflix que aceptara que estas dos películas pudieran ser vistas por los espectadores en las salas francesas y no solo por sus abonados".

Finalmente, el festival decidió mantener en la competencia oficial las dos producciones de Netflix, pero anunció que a partir de 2018 "toda película que desee participar en competición en Cannes deberá comprometerse previamente a ser distribuida en las salas francesas". El armisticio alineó de un lado al festival y a los exhibidores franceses y del otro a Netflix.

¿Nada más que a Netflix? Además de estos cabildeos ocurrieron otras cosas que podrían definir un panorama bien distinto del actual cuando llegue el momento de Cannes 2018. En los últimos días, buena parte de la prensa más seria de Hollywood adelantó la aparente intención del nuevo gobierno de Emmanuel Macron de flexibilizar la estricta norma regulatoria de las ventanas de exhibición en Francia conocida en inglés como Media Chronology Law. Algo parecido había insinuado en 2014 la entonces ministra de Cultura Aurelie Filippetti, favorable a reducir la ventana para empresas como Netflix de 36 a 24 meses: "El público debe estar en condiciones mucho más rápidas de acceder a las películas", planteó.

Esta corriente encontró en los últimos días el decisivo apoyo del productor y distribuidor Vincent Maraval, el hombre fuerte de Wild Bunch y uno de los grandes defensores del cine de autor, para quien la disputa entre Cannes y Netflix "es otro signo de la hipocresía y de la incongruencia del sistema actual". Maraval dice algo casi obvio: que la legislación francesa sobre ventanas de exhibición pasó de moda al ser concebida antes de la llegada de Internet. Y de la piratería, al fin y al cabo una de las grandes beneficiadas por la aplicación de políticas tan rígidas.

"La industria del cine en Francia se niega a enfrentar esta nueva realidad y prefiere preservar un sistema que le concede privilegios escondidos bajo el paraguas de la excepción cultural. Lo único que protege esta norma es el monopolio de los grandes grupos", dijo el distribuidor.

Del otro lado, también se escucharon en los últimos días en Francia algunos reproches sonoros contra Netflix. El distribuidor francés Jean Labadie se preguntó qué podría pasar si Ojka, por ejemplo, gana la Palma de Oro. Nos encontraríamos ante la eventual imposibilidad de ver en el cine la mejor película del mejor festival de cine del mundo. Además, no todos los promotores del cine on demand piensan lo mismo. Amazon acepta y alienta el estreno de sus producciones propias en los cines. El caso testigo es la exitosa Manchester junto al mar.

Lo único claro es que no nos encontraremos en las vísperas de Cannes 2018 con el mismo panorama. En el medio habrá inevitables definiciones políticas que abrirán nuevas perspectivas para un conflicto en el que por ahora prevalecen las posiciones más duras e inflexibles. Lo mismo se espera en Estados Unidos, donde tarde o temprano los estudios volverán a la carga con su idea de reducir drásticamente (de los actuales 90 días a un plazo de entre 30 y 45) la actual ventana que separa el estreno en cines y el lanzamiento on demand.

En este caso podemos imaginar que habrá más disposición para una salida negociada. La Motion Pictures Association of America, la poderosa entidad que agrupa a las majors de Hollywood, eligió poco después del último CinemaCon como nuevo CEO al político y diplomático Charles Rivkin, alguien que conoce al dedillo todas las aristas de la discusión sobre las ventanas. Incluso sus excepciones. Entre 2009 y 2013 fue el embajador de Estados Unidos en Francia.