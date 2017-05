Lo que viene 15/5 al 20/5

Los recomendados de la redacción

13º

es el disco

en la carrera de Jorge Drexler que se conocerá en septiembre. Lo grabará entre este mes y el próximo, en México.

7

conciertos

transmitirá el CCK hasta fin de mes a través de su página web. La programación se encuentra en http://www.cck.gob.ar/

26

son los finalistas

que competirán en el Eurovisión de este año, el certamen de la canción más popular de todo Europa.

Cine

Para conocer lo distinto

Ante una cartelera comercial cada vez más concentrada en los tanques de Hollywood, los festivales de cine son tanto un lujo como una necesidad. Más allá de los grandes eventos, como Bafici o el de Mar del Plata, en Buenos Aires hay propuestas que permiten acercarse a distintas cinematografías. Hasta el jueves se estará desarrollando en el Cinemark Palermo la primera edición de un festival dedicado al cine de Nueva Zelanda, programado por la New Zealand Film Commission y organizado por la Embajada de Nueva Zelanda en Argentina.

Entre las películas que se podrán ver durante estos días se cuenta Boy (foto), comedia de Taika Waititi, co-director de Casa vampiro y realizador de la próxima a estrenarse Thor: Ragnarok. Otro título destacado es Mahana, un drama familiar dirigido por Lee Tamahori, conocido por sus películas realizadas en Hollywood, como Abuso de poder y Otro día para morir. También estarán El renacer de un campeón y Jinete de ballenas, amabas protagonizadas por Cliff Curtis, otro neocelandés que trabaja en la industria cinematográfica norteamericana. A estos films se suman otros títulos de ficción y dos documentales, El terreno ganado, de Christopher Pryor, sobre el rugby, y Hip Hop de la tercera edad, de Bryn Evans sobre un grupo de baile formado por octogenarios para participar en una competencia.

Festival de cine de Nueva Zelanda

Hasta el jueves, en Cinemark Palermo, Bulnes y Beruti

María Fernanda Mugica

Televisión

Trece años no son nada

En 2001, en Cartoon Network se estrenó una serie de dibujos animados realizados en los Estados Unidos por el animador Gennadiy Tartakovsky, de origen ruso, que era quien realizaba otros dibujitos muy queridos por los chicos: El laboratorio de Dexter. La nueva serie se llamaba Samurái Jack y su particularidad era que, a pesar de ser norteamericana, sus contenidos tenían reminiscencias de relatos mitológicos japoneses típicos del manga. La serie se extendió por cuatro temporadas y en lugar del target infantil al que estaba destinado en un principio empezó a interesar a un público más adulto que la convirtió en un producto de culto, hasta el punto que el canal la reprogramó en su segmento Adult Swim. Las historias que aparecían en la serie tenían un contenido épico mezclado con situaciones cómicas que constituían una suerte de parodia a las películas de samuráis. La historia de Jack, que se había iniciado con la maldición de vida eterna que le impuso un demonio llamado Aku, no llegó a su fin en la cuarta temporada -en 2004- en que se levantó el programa. Para saldar esta deuda, Tartakovsky planeaba hacer un largometraje que cerrara la historia. Ese proyecto finalmente se convirtió en una quinta temporada de la serie que es la que se ve actualmente, luego de trece años. En sus diez episodios cerrará la historia del particular samurái.

Samurái Jack

Quinta y última temporada

Desde esta semana, los viernes, a las 22, por I.Sat

Ricardo Marín

Música

La poesía de un mago

La voz de Gabo Ferro es definitivamente inconfundible (que a algunos les ha evocado la de Miguel Abuelo) y, casi por lo mismo, produce sentimientos encontrados, como todas las voces personales, fuertes, desmarcadas de la norma. Como la de Bob Dylan, como la de Anohni (antesAntony) Hegarty, como la de Miguel Abuelo (con quien muchos la han relacionado) seguramente para su regocijo. Además, su obra tampoco se ciñe a las generales de la ley. Su carrera tuvo una era "prehistórica" y hardcore; a la que siguió un tiempo de silencio musical en el que se dedicó al estudio académico de la historia (tiene dos libros publicados), y finalmente un regreso, hace poco más de diez años, convertido en una suerte de juglar del tercer milenio, poético e intenso, vibrante y perturbador. Y que nunca produce indiferencia. Un juglar que, también, puede pisar otros terrenos lindantes, burlando como en su voz y en su palabra, los frecuentes pero ficticios límites de lo posible. El sábado próximo, antes de comenzar una gira por España, se lo podrá ver en Buenos Aires, con las canciones de su último disco, El lapsus del jinete ciego y esas letras encencidas que le hicieron decir a la gran Diana Bellesi que la de Gabo Ferro es "la poesía de un mago, la de alguien que puede hacer de las palabras siempre algo imprevisto".

Gabo Ferro

Caras y Caretas, Sarmiento 2037

El sábado, a las 21.

Entradas, desde 250 pesos

Adriana Franco

Teatro

5 años de una gran fiesta

Mientras el teatro porteño le busca la vuelta a las dificultades para atraer al público en un contexto en que los bolsillos se quejan y las propuestas atractivas transitan por algunos altibajos, los musicales le hacen frente a la coyuntura con una despampanante exhibición gratuita de lo que tienen para dar en una fiesta que ya es un clásico: Premios Hugo en la Calle Corrientes, musicales al aire libre, no una premiación, sino un show que cumple cinco años y los celebra este domingo. Desde las 14 y hasta las 19, con la conducción de los creadores de los premios que reconocen lo mejor del teatro musical local y que este año cumplirán con su octava edición, Pablo Gorlero y Ricky Pashkus, junto a Daniela Fernández y Marcela Coronel, se presentarán algunas escenas de los musicales que están en cartel, tanto en el circuito comercial como en el off, algunos que regresan y otros que llegarán pronto. Entre los casi 70 títulos se podrá echar un vistazo a la exitosa Sugar, The Rocky Horror Show, Bossi Master Class, Asesinato para dos, muchos musicales infantiles, como Saltimbanquis, y un anticipo del regreso de la dupla Diego Corán Oria-Jorge Soldera con su nuevo family show, El Botella. Con el Obelisco como única escenografía, vale la pena acercarse a conocer qué nos ofrece esta temporada el teatro musical argentino.

Premios Hugo en Calle Corrientes

Frente al Obelisco

Mañana, a las 14.

Corrientes, entre Cerrito y Libertad

María Silvina Ajmat

Clásica

La música y las estrellas

Como toda la música, el espectáculo está en la cabeza de la gente. Pero Pleïades, del griego Iannis Xenakis, tiene la particularidad de abrir la visión interior hacia una dimensión espacial ilimitada. Imita al cúmulo estelar cercano a la Tierra, del que cada tantos siglos surge una de las estrellas divas que todos pueden ver en las noches terrestres y venerar desde antes de la Biblia. Iannis Xenakis fue impresionado por la energía trascendente de las Pléyades desde la niñez, cuando descubrió que las estrellas ya estaban en el Canto XVIII de la Ilíada con su alusión para el héroe troyano Aquiles y las Pléyades. El miércoles, en el Colón Contemporáneo, será interesante apreciar cómo el Grupo de Percusión de La Haya desenrolla su operativo. El conjunto holandés, que ya tocó en estas tierras, vuelve con sus impresionantes efectos y su inédito arsenal instrumental y los toques expresivos más sorprendentes. Pleïades, de Xenakis, será presentada por primera vez en Latinoamérica en forma completa, con sus seis percusionistas armados del abundante instrumental, como manda el original. El programa comenzará con una obra de los 70, Having never written a note for percussion, de James Tenney, que se toca habitualmente con un tam-tam, aquí en cantidad aumentada para adaptarse a las dimensiones de la sala argentina.

Grupo de percusión de La Haya

Colón Contemporáneo

Teatro Colón, Cerrito 628

El miércoles, a las 20.

Jorge Aráoz Badí