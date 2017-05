Los paisajes interiores de David S.

Fue la primera vez que me cautivó la bruma. Me perturbó hasta provocarme escalofríos, porque lo que hasta entonces no era más que una extensa masa de nubes matutinas que me rodeaban camino del colegio de pronto se transformó en una niebla amenazante y devoradora. La película se llamaba precisamente La niebla y era un cuento de terror que mostraba la creciente perturbación que sufrían los habitantes de un pequeño pueblo en las costas de California desde el momento en que una niebla espesa y luminiscente comenzaba a avanzar sobre la costa primero y, poco después, sobre el ánimo de sus aterrados pobladores, víctimas de una verdadera pesadilla. Ese film llevaba la firma de John Carpenter, y en su apertura una frase recogía aquella inolvidable idea de Edgar Allan Poe: todo aquello que vemos o creemos ver no es más que un sueño dentro de otro sueño.

Esta semana visité en la galería Fola la muestra de fotografías de un amigo. No nos une exactamente una amistad, pero en el trabajo cotidiano que compartimos durante muchos años fuimos tejiendo una complicidad nacida primero en ciertos intereses estéticos y más tarde en ese afecto que crece sin que lo percibamos del todo entre compañeros de trabajo y cuyas lealtades pueden no ser vencidas por la distancia ni el paso del tiempo. Había recibido algunos días antes el libro de artes visuales Tierra vacía, que reúne una serie de imágenes de David Sisso, y tan solo hojearlo, mientras se sucedían ante mí, me alegré primero por el hecho de que mi viejo compañero de armas había conquistado un viejo sueño y después porque sentí que estaba ante la obra ya madura de un artista visual.

Esa serie de imágenes, de las cuales se expone apenas un puñado en la galería, tienen un rasgo en común: casi todas ellas son el retrato velado de un paisaje. Para decirlo con las palabras de Ana Wajszczuk, es un mundo delineado entre lo prístino del relato bíblico y la soledad apocalíptica del día después. David tomó esas fotos durante los distintos viajes que realizó en su vida, pero no con el propósito de construir una obra, sino guiado por el azar o el instinto que muchas veces la precede.

Mientras juntos observamos las imágenes, cuando le pregunto cuál fue la primera de ellas que capturó con su cámara dice que casi en ningún caso recuerda ese origen. Ese olvido tiene su explicación: no hay en las fotografías huellas visibles del lugar ni del momento en que fueron tomadas. Tampoco llevan título, porque asignarles uno hubiese sido un modo de imprimirles un significado preciso que limitaría el alcance de la mirada del espectador, y la voluntad del autor es que aquél avance entre las imágenes un poco a tientas, con esa ansia y esa inquietud raramente placentera (¿esa excitación?) con que el caminante se aventura en medio de la bruma, sin saber muy bien qué es lo que lo aguarda.

Cuando nos conocimos, hace casi veinte años, editábamos juntos la revista Rolling Stone. Verlo trabajar a David era uno de los placeres que me esperaban en la redacción y ocasionalmente en el estudio de fotografía, donde se desplazaba con el sigilo y la astucia depredadora de un animal sediento que está a punto de atrapar a su presa. No he conocido a muchos profesionales que defendiesen sus ideas con esa convicción tan parecida a la fe. Era un evangelizador vehemente y aun obcecado, pero esa firmeza irrenunciable, su enorme talento y su sensibilidad extrema produjeron algunas imágenes que todavía hoy son recordadas por muchos lectores agradecidos por su potencia expresiva y los arrestos de una fantasía delirante, que rendía tributo a David LaChapelle. David Sisso nos deslumbraba trayendo a la mesa de trabajo los grandes retratos de Annie Leibovitz, Platon Antoniou o Herb Ritts, a los que a menudo añadía obras de los maestros de la pintura.

Desde entonces, en las pausas que le concedía el trabajo, fue capturando con su cámara, como quien procura descifrar un enigma y a la vez asomarse a los misterios de su alma vulnerable, pequeñas escenas a la vera del camino, trozos de paisajes, fragmentos de la naturaleza. No eso que llamamos realidad, sino su eco, la vibración invisible que deja en el interior de cada uno de nosotros lo que vemos cuando miramos con los ojos entrecerrados o cuando nos abandonamos a la somnolencia. Es el recuerdo engañoso de lo que hemos visto o vivido. La memoria de ese recuerdo, tan parecida al olvido.

PLAYLIST

Mientras escribí este texto escuché: Preludios, Claude Debussy, Yoko Kitamura (piano); The Piano Concertos, Maurice Ravel, Krystian Zimerman y Pierre Boulez