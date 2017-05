Grabación judicial: Julio Humberto Grondona apareció en un caso de corrupción en España

En el testimonio ordenado por la Justicia, uno de los acusados señala haber pagado coimas para entrar en negocios de la AFA

Grondona, fallecido eel 30 de julio de 2014.

MADRID.- El nombre de Julio Humberto Grondona irrumpió en el caso de corrupción que tiene en vilo a la política española, a raíz de una grabación ordenada por la Justicia en la que uno de los acusados comenta que pagó coimas para entrar en negocios de la AFA.

"Ya te contaré mi conversación con Grondona en Argentina. Yo alucinaba en colores, macho. Después de apalabrar lo que se iba a llevar (.) me dijo: 'Pablito, que no se entere El Pelusa´", le dice en una de las grabaciones investigadas Pablo González a su hermano Ignacio, que entre 2012 y 2015 presidió la Comunidad de Madrid y fue una figura central del Partido Popular (PP). Ambos están presos desde mediados de abril, acusados de un sistemático desvío de fondos públicos para enriquecerse.

El diario digital El Español revela hoy el contenido de esa cinta. Pablo González le explica a su hermano que Grondona le advirtió expresamente de que Diego Maradona -técnico de la Selección en el momento de la charla- no debía conocer el negocio en el que estaban. "Digo: 'Perdóname, Julio, yo a Maradona no lo conozco de nada' -continúa González-. 'Ya, pero tú sabes que luego la prensa se entera'". Su hermano entonces le pregunta: "¿Pero El Pelusa también cobraba de eso?", a lo que el otro responde: "No. El Pelusa lo que quería era decirle al otro que robaba".

Según los datos de la investigación que cita El Español, los González habrían negociado en 2010 con el fallecido presidente de la AFA contratos para la empresa española Auditel, que se encarga de proveer equipos de seguridad e infraestructuras en estadios.

La sospecha del juez Eloy Velasco es que los González compraron el 20% de las acciones de Auditel (al igual que hicieron con otras compañías) para blanquear parte del dinero público que desviaban. Auditel tiene una filial en la Argentina llamada ECSA, cuyo presidente, Oscar Ojeda, tuvo una cercana relación con Grondona.

Ojeda llegó a ser ubicado en 2014 -tras la muerte de Grondona- como director del fallido programa de seguridad en las canchas AFA-Plus. Su empresa había sido proveedora de equipos de control de entrada, de pantallas y material de infraestructura de los principales estadios del país. En la página web de Auditel España, se informa también que la filial argentina obtuvo el contrato para instalar los sistemas audiovisuales y tecnológicos del Centro Cultural Néstor Kirchner.

En la grabación registrada por la Guardia Civil en el despacho de Ignacio González, su hermano le explica las bondades de comprar parte de Auditel. Hablan de Agustín Domínguez, responsable de la empresa en España e hijo de un ex dirigente del Real Madrid. "Conoce al presidente de la FIFA, al de la UEFA, y todo este chanchulleo de si tienes que pagar una comisión al presidente de la FIFA o al de la UEFA", explica.

Admite en esa misma charla haber pagado 3 millones de euros de coimas en Venezuela por contratos que le reportaron 30 millones.

Hasta el momento mismo de su detención Pablo González era presidente de la empresa pública Mercasa, que gestiona los centros de abastecimiento de las principales ciudades de España. Lo había puesto allí su hermano, cuando mandaba en Madrid.

Sus constantes viajes a América del Sur pusieron en alerta a la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción, que llevaban años investigando los presuntos negociados de los González al otro lado del Atlántico.

La tesis de los investigadores de la denominada Operación Lezo es que usaban las empresas públicas -Mercasa y el Canal de Isabel II- para contratar a sociedades en las que ellos eran los dueños ocultos y pagarles sumas desproporcionadas, que acababan en cuentas personales en paraísos fiscales.

El juez Velasco sospecha que la presunta compra de acciones de Auditel era para blanquear el dinero obtenido irregularmente.

En las grabaciones conocidas hasta ahora no se menciona cuál podría haber sido el negocio que habría acordado González con Grondona. Pero al juez le interesa seguir esa pista para cimentar su tesis sobre el circuito ilegal en América latina que montaron los hermanos para enriquecerse.