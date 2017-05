Cartas de los lectores

Carta de la semana

Un país que no sabe lo que quiere

La Argentina vive en un permanente circuito de hacer y deshacer. Las leyes de obediencia debida y punto final fueron votadas por nuestro Congreso y años después, el mismo Congreso las declaró inexistentes, cosa rara en el derecho que conocemos en Occidente. La Corte Suprema las declaró constitucionales y años después inconstitucionales. Pasó algo parecido con el "dos por uno" que tanto revuelo ha desatado en parte de la ciudadanía. La conclusión que uno saca de estos pocos ejemplos es que nuestro país es institucionalmente inestable y su sociedad, emocionalmente inestable.

Después de generaciones de alabar a Cristóbal Colón por la hazaña de su descubrimiento, hoy resulta que es un genocida. El general Roca, que era un estadista que consolidó la geografía actual del país, homenajeado en los billetes de 100 pesos que lleva su imagen, también es un genocida. El Che Guevara, de asesino serial pasa a ser héroe y lo ponemos en las estampillas.

País sin rumbo, sin estabilidad y sin seguridad jurídica, con una sociedad que no sabe qué es lo que quiere, excepto salvarse a sí misma a costa de quien sea. Así no se puede construir un país desarrollado, moralmente sano y socialmente justo. Este círculo vicioso de hacer y luego deshacer configura una situación que hace inviable a nuestro país como Estado moderno.

Florencio Olmos

DNI 5.941.080

Cumplir con la ley

Nuestro país ratificó el Estatuto de Roma (1998) cuya vigencia corre desde enero de 2001, habiendo sido reglamentado recién en 2007. Dicho Estatuto crea la figura de los crímenes de lesa humanidad, que hasta ese momento no existían y establece que los únicos delitos que no prescriben son los de la competencia de la Corte y que, para determinar esa competencia, debe tratarse de hechos ocurridos después de la entrada en vigor del Estatuto. Su implementación fija que ninguno de los delitos previstos en ese instrumento puede ser aplicado en violación del principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de nuestra ley fundamental, que reza que "ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso". No existe absolutamente ninguna duda sobre la imposibilidad de aplicar esa normativa a acciones llevadas a cabo en la década del 70. En la sentencia de condena del célebre juicio a las juntas militares, la Cámara Federal jamás mencionó los crímenes de lesa humanidad y ello, por la sencilla razón de que, a la sazón, no existían. Como claramente podemos ver, todos los hechos que se ventilan en los tribunales federales y que mantienen privadas de su libertad en paupérrimas condiciones de hacinamiento a alrededor de 2000 personas, con 404 muertos, se refieren a sucesos ocurridos en la década del 70, muchísimos años antes de que viera la luz el vapuleado Estatuto de Roma y, consecuentemente, sin ninguna posibilidad legal de que el mismo sea aplicado en ninguno de esos casos. Todo está prescripto, aun teniendo en cuenta la letra del Estatuto. La libertad es la única solución legal para este gravísimo entuerto.

Qué sentido tiene discutir en esos casos la ley del "dos por uno" de la manera brutal en que se lo está haciendo en los medios, debates en los cuales lo único que afloran son viejos resentimientos a costa de los cuales se pretende vulnerar la ley. Tampoco resiste el menor análisis la detención del teniente coronel Emilio Nani, ordenada hace pocos días por un juez federal de Mar del Plata, por supuestos hechos acaecidos hace 40 años. Y, finalmente, tampoco y por esas mismas normas, debo decirlo, se podrá llevar a juicio a los responsables de las organizaciones guerrilleras que protagonizaron los sangrientos atentados y secuestros en aquella época. Nos guste o no nos guste, se debe cumplir con la ley.

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Frase

Quisiera señalar, si se me permite la ironía, un "error" de tipeo en una información sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, referida a la carta que le envió al presidente de The Oxford Union para explicar por qué adelantaba su regreso a la Argentina. Donde la información dice: "En mi país ocurrieron hechos de suma gravedad que requieren mi presencia", debería decir: "En mi país ocurrieron hechos de suma gravedad que requieren mi ausencia".

César Chelala

DNI 7.079.311

La reforma política

Muy interesante el editorial sobre "El financiamiento de la política" y las dificultades para acreditar transparencia, en momentos en que para muchos candidatos "salvadores de la patria" los medios podrían justificar los fines, aspecto también muy apreciado por los sectores corruptos. ¿Es que nadie ha pensado en reformar el sistema político para que por medio de representantes de pequeñas circunscripciones se elija a los miembros de los estratos superiores de modo de evitar elecciones masivas y costosas?

¿Quién les pone el cascabel a los políticos?

Raúl P. P. Mariscotti

DNI 5.613.495

¿Aborto es salud?

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario incorporará a partir del segundo semestre de este año una materia electiva con puntaje: "El aborto como salud". Su mismo nombre es una contradicción. El aborto inducido nunca es salud. Debería llamarse "El aborto no es salud". Porque en el aborto procurado siempre muere el niño. Además, según estudios médicos, las posibles secuelas en la madre son: cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer cervical, cáncer colorrectal y endometrial, infertilidad permanente, estrés postraumático, depresión, suicidio, alcoholismo, adicción a estupefacientes, violencia intrafamiliar, y en los siguientes embarazos, prematurez y mayor probabilidad de discapacidad.

Mariana Rodríguez Varela

DNI 23.326.190

Elegir la ignorancia

Guillermo Jaim Etcheverry hace tiempo que viene sosteniendo que el problema de la educación a casi nadie le importa. Mientras tanto, los docentes universitarios nacionales declaran una huelga, debido a sus bajos salarios y su imposibilidad de recomposición, con poca repercusión pública.

Un gran maestro oriental sostenía que para arribar a la sabiduría desde la ignorancia es necesario atravesar el conocimiento. Entonces... ¿en la Argentina estaremos eligiendo la ignorancia?

Fernando Miranda

mirandafernando2@gmail.com

Cierre de una pyme

Tengo una pyme con 60 empleados y 28 años de actividad, que exporta a toda América latina, pero finalmente los juicios laborales están terminando con nosotros y para pagar las fabulosas sumas de los injustos pleitos nos vamos a ver obligados a cerrar la empresa. Ojalá el presidente Macri o sus asesores lean esta sección, para que comprendan que si no cambian el espíritu de las leyes laborales, que siempre favorecen a una parte y fomentan la industria del juicio, jamás vendrán inversores externos a nuestro país. Sólo lo harán los especuladores o kamikazes.

Pablo Agustín Justo

DNI 4.394.933

El horario del subte

Es muy buena noticia la del cambio de horarios en el servicio de subte. También es comprensible el pedido de los pasajeros de ampliarlo aún más. No obstante, deben tenerse en cuenta las tareas de mantenimiento necesarias, muchas de las cuales se llevan a cabo justamente cuando los trenes no corren. Más horario de servicio implica menos tiempo para el mantenimiento, lo cual exige más a las personas encargadas de esa tarea, tanto operarios como planificadores o proveedores de insumos.

El servicio y el mantenimiento son importantes, es indispensable balancear ambas cosas.

Gabriel Motta

DNI 17.663.842

Globish

La lengua es el espejo de la sociedad y con ésta tiene que desarrollarse. Sin embargo, muchas veces quedan condenadas a la obsolescencia palabras que forman parte de nuestra tradición. En la época de Facebook y de la rapidez vamos perdiendo nuestra identidad, nuestro pasado. Hoy se ha creado un código internacional, el Globish (síntesis de las palabras global e english), relacionado con las nuevas tecnologías y con el inglés, que en lugar de enriquicer nuestro idioma, lo empobrece aún más. Lo que cabe preservar son nuestras palabras y la tradición que encarnan, y los diarios pueden desempeñar el importante papel de conservación y de identidad.

Chiara Lippi

chiaralippi@yahoo.it

Francisco de Vitoria

En la zona de Recoleta puede leerse un cartel señalizador que indican la calle Francisco de Vittoria 2300-2400. En realidad, el célebre personaje nació en Burgos hacia 1485 y sus orígenes son de la ciudad vasca de Vitoria, capital de Álava, y hasta tiene una estatua conmemorativa allí. No es mi propósito señalar aquí toda la doctrina filosófica de Vitoria. Bastará mencionar, para dar una idea de su magnitud, que defendió a los indios, se pronunció sobre las condiciones de la guerra justa, la economía moral, el derecho internacional -ius inter gentes-, las fuentes y límites de los poderes civil y eclesiástico, fue consultado por Carlos I. Es, en definitiva, uno de los representantes fundamentales de la escuela española de derecho natural. Es una lástima que no contribuya a la memoria del destacado filósofo esta desprolijidad idiomática. Sería positivo promover la enmienda del error.

Juan Bautista Pfeiffer

juandr360@gmail.com

Cabildo y Juramento

La esquina sudeste de Cabildo y Juramento estaba, a las 15 del jueves pasado, con la vereda limitada al paso de no más de tres personas a la vez por la instalación de vendedores ambulantes. Es difícil de creer que no haya un organismo del gobierno de la ciudad que pueda impedir estas situaciones o restablecer la normalidad.

Marcelo J. Bourdeu

DNI 4.642.861

En la Red

Presentan el Plan Nacional de Discapacidad

Facebook

"Tengo una hijacon esclerosis múltiple, confío en que ellapueda recibirel beneficio y protección prometidos.Gracias por tenerlos presente" - Estela Núñez

"Muy buena noticiapara todos los que tenemos hijoscon alguna discapacidad. Ahora esperoque la gente tome más concienciay sea más solidaria" - Graciela Beatriz Bres

"Es muy necesariohacer algo a nivel nacional" - Patricia Mezzapesa

