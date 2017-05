El mensaje de Diego Aguirre tras la alegría de San Lorenzo: "Hay que ganar y después ver cómo"

El DT no dudó en apelar al resultadismo para explicar lo que significa la victoria sobre Huracán, que ubica momentáneamente al Ciclón a tres puntos de Boca, el líder

Aguirre se mostró entusiasmado con el presente del equipo. Foto: FotoBAIRES

Luego de una fuerte tormenta llegaron los momentos de calma para el ciclo de Diego Aguirre en San Lorenzo. Tras empezar el año con varios altibajos -tres triunfos, un empate y seis derrotas en los primeros diez partidos- y quedar al borde de la eliminación de la Copa Libertadores, el Cuervo comenzó a levantar vuelo y sueña con seguir peleando en los dos frentes gracias a las cinco victorias en fila que logró. La de hoy, tal vez, fue la más significativa: venció 1-0 a Huracán en el Ducó luego de ocho años.

"Las estadísticas marcan lo difícil que es ganar acá. El triunfo vale mucho. Estoy feliz por cómo respondieron y pelearon los jugadores, superando dificultades. El resultado hoy era clave. Los clásicos hay que ganarlos. Son partidos que marcan y haber conseguido los dos del torneo es muy importante", explicó Aguirre luego de la victoria gracias al gol de cabeza de Marcos Angeleri. "Lo fuimos trabajando. Sufrimos, tuvimos momentos complicados. Pero los jugadores dieron todo, lucharon... a veces sin juego, otras veces con juego. Pero logramos el objetivo, que era lograr los tres puntos fundamentales para lo que viene y para arrimarnos a las primeras posiciones".

"Huracán hizo un buen partido y me gustó como jugó. Pero nosotros estuvimos muy fuertes y hoy priorizo el resultado antes que el análisis" Diego Aguirre Compartilo

Durante gran parte de los 90 minutos, Huracán logró controlar a San Lorenzo y hasta lo superó. Pero, para el DT del conjunto de Boedo, poco importa en este momento el desarrollo del juego. "Hay que ganar y después ver cómo. A veces el fútbol falta pero hay que poner otras cosas como hicimos. El ánimo está de la mejor manera, nos llena de confianza. No hago demasiado análisis, porque priorizo el resultado. En este tipo de partidos juega lo emocional... hay muchas circunstancias. La prioridad era ganar y después analizaremos si fue merecido o no. Hoy no me importa", disparó el entrenador uruguayo. "Mejoramos el aspecto defensivo, estuvimos más sólidos y pudimos sostener el resultado. Huracán atacó y nos llegó con mucha gente, hizo un buen partido y me gustó como jugó. Pero nosotros estuvimos muy fuertes".

Se repitió la historia ?????? #SanLorenzo venció a Huracán y la paternidad ahora es de ¡35 partidos! pic.twitter.com/C9WV1f0qXC&- San Lorenzo (@SanLorenzo) 13 de mayo de 2017

Con el éxito, el Ciclón suma 46 unidades y se ubica a tres puntos del líder Boca. El próximo miércoles, deberá enfrentar a Flamengo en el último partido de la fase de grupos de la Libertadores, buscando un triunfo que le permita estar en los octavos de final. "No es momento de pensar en el campeonato. Hoy había que ganar, pero el miércoles tenemos la Copa. Después iremos partido a partido, ahora ya mismo tenemos que pensar en el partido del miércoles", comentó. "Hicimos lo que dependía de nosotros, que era ganar. Después se darán los resultados que tengan que dar. Queda mucho y vamos a dar pelea hasta el final".

Antes del inicio del segundo tiempo, su equipo salió tarde a la cancha y Aguirre fue expulsado, por lo que debió ver el final del partido en el vestuario. "Sufrí bastante por estar afuera. Ya pasó, espero que no me pase otra vez. Conversamos de algunas variantes posibles de acuerdo a como se iba dando el trámite del partido. Esta vez, las decisiones y los cambios son mérito del cuerpo técnico", concluyó.