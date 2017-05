No entendieron nada

"Esos jóvenes de veintipico que entraron a trabajar a las fábricas creyeron que era un mérito propio..."

(De Cristina Kirchner, en Grecia.)

Scioli perdió las elecciones de 2015 porque la sociedad es bastante idiota. No se dio cuenta, al menos la mitad que no lo votó, de que todo lo bueno que dejó el kirchnerismo fue producto de la generosidad de Cristina y no consecuencia de algún esfuerzo individual. Así lo explicó la propia ex presidenta de gira por Europa: "¿Por qué en mi país hay un gobierno neoliberal? Porque no pudimos hacer ver al conjunto de la sociedad que, en realidad, su mejor posición económica era parte del proceso que llevamos a cabo [...] Y esos jóvenes de veintipico que entraron a trabajar a las fábricas, creyeron que era un mérito propio [...] La sociedad no está capacitada para leer lo que pasa detrás de las noticias", sentenció.

Cristina cree que, sin ella, la Argentina no existe. Si algo hay que reconocerle, es su coherencia: siempre creyó lo mismo.

Cómo no respetársela, si Zaffaroni creía en el "dos por uno" y ahora dice que la Corte es burra porque aprobó el mismo "dos por uno" .

Fíjense el caso de Lousteau, que dijo que no creía en Macri, pero fue embajador de su gobierno. O el de Margarita Stolbizer, que acusaba a Massa de haber dormido "muchos años con los corruptos" y, sin embargo, ahora le comparte la almohada.

¿Y Macri, que creía que podía nombrar jueces por decreto, subir las tarifas de servicios sin audiencias y que los "conflictos" de intereses se resolvían en lo del psicólogo? ¿Y Lilita, que creía que su límite en la política era Macri, hasta que decidió correrlo?

Eso no es nada. De Narváez creía que tenía un plan y De la Rúa creía en Chacho Álvarez. Alsogaray creía que alcanzaba con pasar el invierno; Cavallo, en la convertibilidad; Moreno, en borrar la realidad matando al Indec, y Duhalde, en devolver dólares a los que depositaron dólares. Menem creía en la revolución productiva y Néstor y Cristina, en la circular 1050, de la dictadura, pero no creyeron en los derechos humanos hasta 2003, cuando les resultaron políticamente redituables.

Alfonsín creía que la democracia era a prueba de delincuentes. Y Scioli sigue creyendo en el turismo, el optimismo y en las modelos.

Entre tanto creyente, hay uno que descuella. Un genio. Es un asesor del gobierno de Venezuela que cree que la andanada de huevazos y tomatazos que le tiraron a Maduro los venezolanos apaleados, indignados y hambreados fue "un acto de amor". Algo no entendieron.