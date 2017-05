Disrupción, la clave de un encuentro entre CEO y jóvenes sub 30

Un foro organizado por una universidad suiza analiza las tendencias en el mundo de los negocios

Presencia local: Jonathan Berezovsky y Gino Tubaro, únicos jóvenes argentinos que participaron activamente del foro que reúne a CEO con talentos sub 30. Foto: St Gallen

ST. GALLEN, Suiza.- Está concebido como un espacio de discusión entre generaciones: políticos, académicos y los número uno de las multinacionales de hoy, como Charles Holliday, presidente de Shell, o Mario Greco, CEO de Zurich Insurance Group, intercambian opiniones con 200 jóvenes talentos y estudiantes de más de 70 países. El foro realizado cada año en la Universidad de St. Gallen, al este de Suiza, es un encuentro internacional, intergeneracional y multidisciplinario que debate ideas y tendencias de la agenda global.

Esta vez y siguiendo con los sucesos -sobre todo políticos- del último año, el tema fue la disrupción y sus implicancias. Todo cambio drástico tiene varios aspectos, que fueron debatidos en sesiones plenarias, en grupos de trabajo y en entrevistas grupales. Este año hubo menos foco en las finanzas -St. Gallen es reconocida como escuela de negocios- y más en tecnologías y en política. Se debatió mucho sobre las elecciones de Trump y el Brexit, sobre procesos electorales y sobre cómo las redes sociales afectan la política. También se trató extensamente el tema de la inteligencia artificial y otras innovaciones tecnológicas.

Los casos más disruptivos en estos campos se presentaron en charlas uno a uno con Stephen Sackur, el conductor de Hard Talk, de la BBC. Fueron la República Libre de Liberland, un microestado autoproclamado en la frontera entre Croacia y Serbia, más virtual que real porque no está reconocido por ningún estado soberano, donde casi no existen leyes y donde cada decisión puede ser vetada por sus ciudadanos que hasta ahora son menos de 300. La "utopía" fue presentada por su presidente, Vit Jedlicka, que fundó este "país" (al que tiene prohibida la entrada por la milicia croata), una tierra sin impuestos obligatorios, sin control de armas, con bitcoins como moneda oficial.

Y la mayor disrupción en persona fue el cibernético o "ciborg" artista contemporáneo Neil Harbisson, un individuo amalgamado con tecnología (tiene implantada una antena en la cabeza que le permite percibir colores a partir de vibraciones). Harbisson argumenta que él no usa tecnología, sino que él es tecnología y que estamos ante el renacimiento de nuestra especie. "No tiene sentido seguir modificando nuestro medio ambiente, debemos modificarnos a nosotros mismos."

Casos disruptivos, se presentaron personas que trabajan en temas por fuera de los parámetros más conocidos en el campo de la innovación. Foto: St. Gallen

El intercambio entre los estudiantes y jóvenes talentos suele ser lo más fructífero del foro. Este año la brecha generacional se hizo sentir en el discurso. Los "líderes de hoy" -un panelista incluso los llamó "líderes del pasado"- hablaron de competencia mientras que los jóvenes "líderes del futuro" hablaban de colaboración.

Además de estar altamente interconectados con gente de distintas regiones, lenguas y situaciones sociales, la mayor parte de los asistentes jóvenes es extremadamente móvil: Tawanda originario de Zimbabwe vive hace varios años en Pekín; Eliza nació en Bulgaria, se crió en el sur de Suecia, estudió un posgrado en China y actualmente vive en Casablanca, donde trabaja para el gobierno sueco. Los ejemplos se multiplican y ninguno llega a los 30 años. Sí se vio reflejado en los panelistas "líderes de hoy", un interés por tener equipos de trabajo lo más diversos posibles en cuánto a orígenes, género y disciplinas, en todos los niveles.

Argentinos en el debate

Dos jóvenes argentinos fueron invitados a participar del debate: Gino Tubaro, de 21 años y fundador de Atomic Lab, un emprendimiento que se hizo conocido por producir prótesis de manos en impresoras 3D a muy bajo costo, y Jonathan Berezovsky, de 30 años, fundador de Migraflix, una ONG dedicada a empoderar a refugiados e inmigrantes en Brasil.

Jonathan Berezovsky cuenta que el simposio en St. Gallen superó sus expectativas. "Pensé que iba a conocer personas interesantes, aunque no me aportaran a mi proyecto. Además, estoy yendo a Ginebra, adonde tengo reuniones en las Naciones Unidas" expresó. De las sesiones rescató algunos grupos de trabajo como también la reunión privada con sir John Scarlett, ex jefe del MI6 (el servicio secreto británico), a quien junto con otros jóvenes "Líderes del mañana" pudo preguntar sin tapujos. "Para los argentinos es importante participar. Por nuestra ubicación geográfica estamos un poco desconectados del mundo. Cuando pensamos en el mundo, pensamos en Estados Unidos y Europa, pero no en Asia o África y tenemos muy poco conocimiento de lo que sucede allí política, económica y culturalmente. De ellos también podemos aprender".

Encuentros: la universidad es cada vez más conocida por organizar un foro que despierta el interés mundial. Foto: St. Gallen

A Gino Tubaro la invitación al simposio en un principio le pareció rara. Cuando recibió el correo electrónico preguntó si tenía que dar una charla o mostrar lo que hacía. Le dijeron que no, que sólo tenía que asistir y quedó más desconcertado todavía. Era el simposio número 47, así que buscó información y cuando la obtuvo decidió viajar. "Vi que venía gente de muchas universidades. Estudiantes con ideas y a lo mejor podíamos intercambiar experiencias." Del simposio en general piensa que "faltó participación Latina, desde oradores a estudiantes. También temáticamente América latina estuvo ausente. Y si se tratan temas latinoamericanos es desde una perspectiva y visión europeas". Y agregó "me sirvió conectarme con un par de jóvenes que se dedican a lo mío, especialmente del Massachusetts Institute of Technology (MIT), con quienes quedamos en contacto". Cómo ser invitado al simposio

Tanto Tubaro como Berezovsky fueron invitados como parte de lo que en St. Gallen se llama Knowledge pool, que congrega a jóvenes de hasta 30 años que tengan una trayectoria en un campo determinado, ya sea en emprendimientos comerciales, sociales, o un desarrollo académico comprobables. Cien de los jóvenes asistentes fueron seleccionados en esta categoría. La invitación es con pasajes y gastos pagos durante los días del simposio.

Otros 100 jóvenes son invitados al foro a través de su participación en un concurso. Para ello deben ser estudiantes de carreras de posgrado, tener hasta 30 años y escribir un ensayo en inglés sobre el tema del simposio. Este año el ensayo consistía en presentar problemas y soluciones disruptivas y por primera vez en años no hubo ningún argentino seleccionado. Los autores de los 100 mejores ensayos son invitados a Suiza con gastos de pasajes y estadía -en casas de estudiantes- pagos. Hubo unos 20 semifinalistas que expusieron sus ideas frente a los otros jóvenes asistentes, seis finalistas que expusieron ante toda la audiencia del simposio y tres ganadores que se repartieron premios por 20.000 Euros. Este año se presentaron casi 1000 ensayos, de unas 350 universidades, de más de 70 países. Más información: http://www.symposium.org/competition.

La vanguardia de las ideas

Tecnología

"Casi todas las tecnologías son de "doble filo", pero incluso si tratamos de suprimirlas, ellas subsistirán. Debemos mirar la tecnología como una ayuda" (James Kuffner, Toyota Research Institute)

Inteligencia Artificial (IA)

Con el análisis de Big Data, es la gran disrupción del momento. Puede ser muy provechoso para la industria, pero puede resultar amenazante a nivel personal. Tenemos una relación simbiótica con la IA. Nosotros damos nuestros datos a cambio de un mejor servicio gracias a los miles de datos proporcionados por otros. El problema es que no sabemos cómo esta inteligencia, que da mejores respuestas que los humanos a problemas puntuales, está operando. (Michal Kosinski, Profesor en Comportamiento Organizacional de la Universidad de Stanford)

Biotecnología

Promete grandes cambios en salud y producción con ejemplos como el Crispr, que edita secuencias en nuestro ADN para corregir o suprimir partes nocivas o inadecuadas. Es una actividad altamente regulada y de mayores tiempos de desarrollo e inversión. (Rachel Haurwitz, Caribou Biosciences)

Nanotecnología

Puede ser capaz de crear nuevos materiales y dispositivos con un vasto alcance de aplicaciones, tales como en la medicina, electrónica, biomateriales y la producción de energía.

Políticas

Sociedades más abiertas, hay mayor información compartida y pública. (Anders Samuelsen, Ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca)

El uso de inteligencia artificial en campañas electorales como las de Trump o el Brexit y el microtargeting de mensajes políticos ha generado resultados tangibles. (Prof. Dev Roy, Director, Laboratorio para Máquinas Sociales, MIT)

Los datos son la materia prima de la era digital. Quien controle los datos está en una posición de poder. El 90% de los datos que se han producido en la historia del mundo se han producido en los últimos dos años. Necesitamos políticas públicas que reconozcan que nuestros contratos sociales no se correlacionan con el desarrollo tecnológico. El Salario Básico Garantizado puede ser una herramienta útil cuando se trate el desempleo producido por la automatización. Probablemente se dé primero en el norte de Europa (Alec Ross, autor y experto en políticas de tecnología)

Industria

La Inteligencia Artificial (IA) tornará muchos empleos redundantes, pero abrirá nuevas oportunidades laborales. (Beat Hess, Presidente, Lafarge Holcim)

Ciertas tecnologías pueden amenazar la existencia de algunas industrias, pero también estas pueden adaptarse logrando mayores eficiencias (John Holliday, Presidente, Shell)

Finanzas

No ha habido ninguna disrupción real en los últimos años; los márgenes de rentabilidad y la cantidad de clientes es estable. Sí hay una reducción constante de puestos de trabajo y esta tendencia seguirá como fruto de la digitalización. Probablemente cualquier disrupción sea regulada por los gobiernos de manera que ocurra ordenadamente. (John Flint, CEO, HSBC Banca Minorista)

Hay algunas iniciativas de Préstamos entre pares (peer to peer lending platforms) pero estas organizaciones no tienen los resguardos que provee el sistema bancario. (John Flint, HSBC)

En seguros, las tecnologías están produciendo un cambio en los riesgos asegurados. Se observa una mayor necesidad de asegurar riesgos de seguridad informática que son relativamente nuevos. (Denis Duverne, presidente de AXA).