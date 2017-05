El régimen accedería a dialogar con EE.UU.

Bajo "condiciones adecuadas" aceptaría establecer contactos

PEKÍN.- En plena tensión por los últimos choques con la administración del presidente Donald Trump , una alta fuente responsable de la diplomacia de Corea del Norte afirmó ayer que el régimen aceptaría establecer contactos con Estados Unidos si se dieran las "condiciones adecuadas".

Choe Son-hui, jefa de la oficina para América del Norte de la cancillería norcoreana, dijo a la prensa en Pekín que su país establecería un "diálogo" con la administración de Trump. Choi no explicó cuáles serían las condiciones de Pyongyang para aceptar retomar las negociaciones con Estados Unidos por el plan nuclear norcoreano, que están congeladas desde 2008.

Tampoco se sabe si la diplomática del régimen de Kim Jong-un se refería también a la disposición de Pyongyang a entablar nuevas negociaciones sobre el programa nuclear, el cual se niega de manera categórica a desmantelar.

Más notas para entender este tema Otro rumbo: el capitalismo al estilo chino, el secreto que Corea del Norte oculta

La responsable habló con la prensa a su regreso de Noruega, donde se entrevistó con académicos y ex responsables estadounidenses, entre ellos Thomas Pickering, ex embajador estadounidense en la ONU, y Robert Einhorn, ex consejero del Departamento de Estado para la no proliferación y el control de armas, indicó la agencia surcoreana Yonhap.

Estos encuentros se producen en medio de una guerra dialéctica entre Corea del Norte y Estados Unidos, que se acentuó en las últimas semanas.

Corea del Norte, que intenta dotarse de misiles capaces de hacer llegar ojivas nucleares hasta el continente americano, llevó a cabo cinco pruebas atómicas, dos de ellas el año pasado.

Hace unas semanas, el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, dijo en la ONU que "todas las opciones están sobre la mesa" en relación con Corea del Norte y sus amenazas de realizar pruebas nucleares. Pyongyang a su vez prometió responder con un contraataque nuclear devastador, al reiterar una amenaza que lanzó varias veces en el pasado.

Amenazas

Trump advirtió varias veces con responder con acciones unilaterales, incluido un eventual ataque militar, a la determinación del régimen norcoreano de seguir adelante con sus ensayos nucleares y balísticos. Sin embargo, también afirmó que se sentiría "honrado" en poder reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, si se dieran las condiciones adecuadas.

"Si fuera apropiado para mí reunirme con él, absolutamente, sería un honor para mí hacerlo", dijo Trump en una entrevista. "Si se hace bajo las circunstancias adecuadas, yo lo haría", añadió.

En el último tiempo, Corea del Norte arrestó a dos académicos estadounidenses y dijo haber revelado una supuesta conjura respaldada por la CIA para asesinar a Kim. Choi no aludió ayer a los norteamericanos detenidos.

Por su parte, el flamante presidente surcoreano, Moon Jae-in, que asumió el cargo esta semana, se mostró favorable a iniciar negociaciones con el vecino del Norte, a diferencia de sus predecesores conservadores. Sin embargo, al parecer anoche Corea del Norte lanzó un misil balístico desde la ciudad de Kusong (noroeste), informó Yonhap, lo que podría dificultar un acercamiento.

Agencias DPA, AFP, AP y ANSA