Corea del Norte disparó un misil balístico

El proyectil recorrió 700 kilómetros, voló durante 30 minutos y cayó en el mar con orientación hacia la costa de Japón

Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Norte. Foto: Archivo

Según informaron medios surcoreanos locales y el Estado Mayor Conjunto de Seúl, Corea del Norte lanzó el domingo un misil balístico que recorrió 700 kilómetros desde una región próxima a su costa occidental. El hecho se dio días después de la elección de un nuevo presidente surcoreano, Moon Jae-in, con la promesa de implicarse en un diálogo con Pyongyang. Tras el lanzamiento, Moon convocó de emergencia al Consejo de Seguridad Nacional para discutir el nuevo ensayo misilístico realizado por Pyongyang.

"El Sur y Estados Unidos están analizando más detalles sobre el misil", dijo el Estado Mayor Conjunto de Seúl en un comunicado sin dar más precisiones.

Este es el segundo lanzamiento de un misil que se realiza en las últimas dos semanas y el primero desde que el nuevo presidente sucoreano Moon Jae-In llegó al poder, tras las elecciones anticipadas celebradas esta semana.

En febrero, Pyongyang, lanzó un misil desde la misma posición y el proyectil logró recorrer cerca de 500 kilómetros.

Por su parte, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, criticó este hecho: "Los repetidos lanzamientos de misiles de Corea del Norte son una amenaza grave para nuestro país y una clara violación de las resoluciones de la ONU". El portavoz del gobierno japonés, Yoshihide Suga, explicó que el proyectil se mantuvo en el aire durante media hora, antes de caer en el mar de Japón, que se encuentra entre los dos países.

El proyectil fue lanzado temprano el domingo desde una región llamada Kusong, al noroeste de Pyongyang, donde ya se había ensayado antes el misil de alcance intermedio que, se cree, está desarrollando el país asiático.

Además, otra prueba, que había sido lanzada en marzo, también cayó en una zona cercana a Japón, desatando una alarma en Tokio.

"Ya veremos"

En su discurso de toma de poder, Moon, que contrariamente a sus predecesores es favorable al diálogo, dijo que está dispuesto a visitar Pyongyang si se dan las "circunstancias" adecuadas.

En esta misma línea, Choe Son-Hui, jefa del la oficina para Norteamérica del ministerio de Exteriores de Corea del Norte, dijo a la prensa en el aeropuerto de Pekín que su país establecería un "diálogo" con la administración del presidente Donald Trump si se dan las "condiciones adecuadas".

Según indicó la agencia surcoreana Yonhap, la responsable hizo estas declaraciones a su regreso de Oslo, donde se entrevistó con académicos y ex responsables estadounidenses, entre ellos Thomas Pickering -ex embajador estadounidense- y Robert Einhorn -ex consejero del Departamento de Estado para la no-proliferación y el control de armas.

Interrogada sobre si Corea del Norte está dispuesta a dialogar con el gobierno del Sur, la diplomática norcoreana Choe respondió en Pekín: "Ya veremos".

Con información de las agencias Télam, AFP y ANSA