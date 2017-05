Preocupa al Gobierno la demora en bajar la inflación

En la Casa Rosada admiten que rondará el 20% anual pero reafirman los mecanismos para combatir la suba de precios; Macri critica a los empresarios

El aumento de la inflación de abril de 2,6% desencadenó por primera vez en el gobierno de Mauricio Macri una fuerte sorpresa y preocupación. Se percibe un profundo malestar con algunos sectores empresarios por la suba de precios y las demoras en las inversiones, y una resignación a que la meta de inflación del Banco Central de 17% para 2017 no se cumplirá y que rondará el 20 por ciento.

Según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales, Macri y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , defienden a rajatabla la suba de tasas y la contracción monetaria que sostiene el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger .

"Se resiente el consumo y el crecimiento, pero es la única manera de bajar la inflación", señaló un alto funcionario. "Terminará el año en 20% o 20,5% de inflación", agregó. "La política monetaria es como un barco enorme, que dobla siete meses después de que moves el timón. Pero es la única manera", señalan muy cerca de Macri.

Los más optimistas del entorno presidencial pronostican que mayo podría bajar a 0,5%, pero los más cautos a 1,5%. "Los primeros diez días de mayo fue cero", confió a LA NACION un alto funcionario.

El índice de precios al consumidor (IPC) del Indec subió en abril un 2,6%, sumó 9,1% en el primer cuatrimestre y 27,5% en los últimos doce meses. La Casa Rosada se sorprendió porque esperaba bastante menos para abril. El objetivo del 1% quedó para mayo o junio.

Macri y sus ministros están enojados con ciertos empresarios. El mandatario lo expresó el jueves último en un debate de ex presidentes iberoamericanos y pidió a los empresarios "más coraje y capacidad innovadora" y no "cuidar el ranchito". Lamenta que el Gobierno creó condiciones antiinflacionarias -sabe que aún debe reducir el déficit fiscal- y reglas de juego claras a largo plazo, pero que los empresarios "no invierten y no apuestan al cambio". Y para peor, cargan a los precios ganancias exageradas, especialmente en la cadena de comercialización.

El principal foco del Gobierno son los supermercados y los industriales, especialmente los rubros de vestimenta y alimentos. Son los sectores más sensibles cuando faltan seis meses para las elecciones legislativas del 22 de octubre.

"Son esos principalmente. Los supermercados se pasan de vivos", se indignó un allegado a Macri.

"Ellos dicen que invertirán cuando vean al país mejor. Pero si no lo hacen, no estará mejor y al gobierno no le irá tan bien. Es la profecía autocumplida. Nosotros ponemos la cancha en condiciones. Pero ellos no apuestan, no invierten", dijo. Más inversión, señaló, descomprimiría los precios.

Según sus allegados, Dujovne no se desespera: sabe que estos procesos no son sencillos, que hay avances y retrocesos, y supone que en pocos meses se llegará al 1% mensual. Si en 2017 la tasa es 20% (y no 17% como la meta del BCRA) será de todos modos la mitad de 2016. Y en 2018 bajará a la mitad de 2017.

Dujovne explicó el malestar de Macri con las empresas ese mismo jueves. "No hay enojo. Los empresarios vienen con muchas quejas. No hay día en que no vengan con un pedido de rebaja de impuestos o de subsidios", dijo en Canal 9.

"Estaban acostumbrados a una economía en la cual cazaban en el zoológico, totalmente cerrada y protegida", agregó. "Tomaban préstamos que se licuaban y estamos yendo a una economía más sana y competitiva; tienen que acostumbrarse a competir más y a quejarse un poco menos y esperar que sus ganancias vengan de las arcas del Estado", remató.

En cambio, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, sostiene hacia dentro de la Casa Rosada que "no hay que criticar a los empresarios y hay que esperarlos y escucharlos porque vienen de una década muy castigados". En forma implícita, al pedir espera, admite que se demoran las inversiones.

Por eso, con la Agencia Argentina de Inversiones lanzó el nuevo mapa de anuncios de negocios en la página web www.investandtrade.org.ar/mapadelainversion.php. Se registran allí US$ 61.000 millones de inversiones, con 455 proyectos de 355 empresas.

En el gabinete se percibe desencanto con supermercados, vestimenta y alimentos por la diferencia entre costos de producción y comercialización. "Suben rápido los precios, pero son lentos para invertir", machacaron cerca de un ministro. "Dan aumentos de sueldos altísimos en acuerdos con sindicatos y luego piden subsidios o exenciones al Estado", agregaron.

"Se terminaron esos empresarios, vamos a promover con financiamiento a jóvenes que quieran competir y hacer un esfuerzo como todos los sectores, o como lo hace el agro, que entendió este cambio", comparó un allegado de Macri.

"Les estamos avisando: la economía se tiene que abrir. No será de golpe. Pero no podemos tener costos dos o tres veces mayores a los de nuestros vecinos", advirtió. "

Cabrera está en desacuerdo con la crítica. "«Pancho» negocia, los escucha, les explica el plan. No cree en generar un frente de conflicto, sino en darles tiempo. Algunos venían muy castigados, otros acostumbrados a prebendas sin poder tomar decisiones. Hay que confiar porque está lleno de empresarios buenos y así vamos a poder generar empleo", dicen en Producción.

