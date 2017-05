Alberto Fernández: "Randazzo quería representar lo mejor del proyecto"

Ahora como su jefe de campaña, dice que el ex ministro no compartía las políticas de Cristina

En días llenos de incertidumbre y especulaciones electorales, Florencio Randazzo envió esta semana un mensaje claro para confirmar que dará la pelea en la provincia de Buenos Aires. Nombró como jefe de campaña a Alberto Fernández , jefe de Gabinete durante los primeros cinco años del kirchnerismo, crítico tenaz de la última etapa de esa gestión y de pasado reciente en el Frente Renovador.

En pleno ejercicio de su nueva función, Fernández confirma que Randazzo va a ser precandidato a senador por la provincia, incluso si tiene que enfrentar a la ex presidenta. "La gente quiere dar un paso hacia adelante y no ve en el espacio de Cristina un cambio importante", dice en una charla telefónica con LA NACION.

Propone hacer una revisión crítica de los 12 años de kirchnerismo: "Sin los errores que cometimos, Macri hoy no sería presidente".

-Si Cristina es candidata, ¿Randazzo la va a enfrentar en las PASO?

-Sí. En cualquier hipótesis, Florencio va a ir a las PASO.

-¿Por qué la mayoría de los intendentes está con Cristina?

-Porque todavía no lo vieron a Florencio en acción. En el peronismo de la provincia de Buenos Aires hay un nivel de especulación muy grande.

-¿Randazzo le puede ganar a Cristina?

-Definitivamente, sí.

-Las encuestas no dicen eso.

-Depende de cómo hagas la encuesta. La gente quiere dar un paso hacia adelante y no ve en la metodología que se propone desde el espacio de Cristina un cambio importante. Compartimos la preocupación por las políticas de Macri, el retroceso del Estado, el aumento de la pobreza, la inflación, el déficit fiscal y la ubicación de la Argentina en el mundo. Pero nosotros podemos corregir todas esas cosas sin necesidad de llevar a los argentinos a una confrontación tan tremenda como la que plantea el espacio de Cristina.

Alberto Fernández.

- ¿Qué tiene de especial Randazzo?

-Es un hombre que cuando tuvo que gestionar lo hizo con mucha eficiencia. Los trenes y los documentos son prueba de eso. Pero a su vez es un hombre con mucha convicción y con mucho coraje. Las convicciones lo llevaron a decirle no a Cristina en su momento.

-Hace un año y medio que Randazzo no habla en público. No dijo nada del aumento de tarifas, ni de la detención de Milagro Sala, ni de la represión a los docentes. ¿Por qué?

-No fue tan así. Él fue muy categórico apenas asumió Macri sobre las diferencias que tenía. Se mantuvo en silencio porque no quiso precipitar las cosas, quiso ver cómo evolucionaba todo. No tiene cargos públicos y la elección estaba muy lejana todavía. Yo estoy muy tranquilo porque tengo una ventaja: sé cómo piensa en todas esas cosas.

-Desde que se fue del gobierno de Cristina, usted estuvo con Scioli, Massa y ahora con Randazzo. ¿Cuál es el hilo conductor?

-En algún momento creí que Daniel iba a tomar distancia de los errores que yo marcaba en el gobierno de Cristina. El que hizo eso fue Massa y lo acompañé en 2013 y en 2015. Hoy, dentro del peronismo, el que propone una revisión crítica del pasado es Randazzo. No se puede hacer caso omiso a cosas que ocurrieron y fueron errores políticos. Sin los errores que cometimos, Macri hoy no sería presidente.

-¿Cuáles son esos errores?

-Cuando se empezó a convivir con la inflación empezamos a retroceder, cuando se empezó a convivir con el déficit empezamos a retroceder, cuando Milani fue jefe del Ejército, cuando Boudou fue vicepresidente, empezamos a retroceder.

-Randazzo convivió con todos esos errores y nunca dijo nada.

-Pero él no manejaba ninguna de esas cosas. En el gobierno uno no es responsable de todo. Es responsable de parte de la gestión. La gestión de Randazzo no ha sido cuestionada y él sí fue crítico de cosas que se habían hecho antes en su área.

-Pero en 2015 quería ser el candidato de Cristina. Se presentaba como su mejor alumno.

-Él quería representar lo mejor del proyecto y no lo dejaron. Trataba de rescatar las mejores cosas de los 12 años. Es injusto atribuirle a Florencio los pecados de otros.

-Entre los errores de los gobiernos kirchneristas no mencionó la corrupción.

-Los hechos de corrupción son inmoralidades de funcionarios. Esta idea del robo sistémico la rechazo, porque puedo hablar de infinidad de funcionarios que nunca tuvieron un cuestionamiento ético. Que un sinvergüenza haya robado no quiere decir que todo un gobierno robó.

-¿Hay diferencias de fondo en los proyectos de país que quieren Randazzo y Cristina?

-Hay muchas diferencias de método. Randazzo es un hombre al que no le afecta el diálogo, que cree que lo mejor es asumir el debate de cara a la gente, es alguien que cree en la política como un hecho colectivo.

-¿La idea es confluir con Massa en 2019?

-Hoy me parece muy difícil.

-¿Volvió a hablar con Cristina?

-No. Desde que renuncié en 2008, no volví a hablar con ella.

- ¿Qué le diría?

-Me encantaría que pudieran explicar el porqué de muchas cosas. Por qué un gobierno que decía defender a los asalariados negaba la inflación, por qué un gobierno que decía estar preocupado por los pobres negaba la pobreza, por qué un gobierno que defendía los derechos humanos puso al frente del Ejército a un general que estaba salpicado por un hecho que violaba derechos humanos.

- ¿Y Randazzo qué piensa de todo eso?

-Sé que piensa igual que yo.