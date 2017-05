Massa dijo que definirá candidaturas en junio

Descartó un posible acercamiento con Randazzo y se refirió al escándalo de Scioli

El diputado y jefe del Frente Renovador, Sergio Massa , ratificó su sociedad con la referente del GEN, Margarita Stolbizer, y señaló que el 25 de este mes se realizarán los "congresos de las fuerzas que intentamos construir una alternativa para la Argentina". Además, dilató la definición de candidaturas.

"Se pierde mucho tiempo en la pelea política y, desgraciadamente, la pelea por los verdaderos problemas está quedando ausente de la agenda argentina", aseguró Massa, en diálogo con Radio Mitre. El ex intendente de Tigre adelantó que la definición de candidaturas electorales llegarán en la tercera semana de junio.

Massa ratificó su alianza con Stolbizer y destacó: "Hace dos meses elegimos trabajar en una propuesta económica integral que tiene en la rebaja de precios uno de los ejes centrales porque es la verdadera pelea que tenemos que dar".

Foto: Archivo

El 25 de mayo presentará junto a Stolbizer una propuesta de gobierno en un congreso de las fuerzas políticas que cada uno conduce.

"Este tipo de ideas son las que nos tienen que unir, no la discusión por los cargos. Sobre la clave de una agenda y la base de propuestas tenemos que construir la alternativa a un gobierno que mira de manera displicente", consideró.

Por otro lado, dijo que "hay gente del peronismo que también nos está ayudando a esta iniciativa de bajar los precios. Estas ideas nos tienen que unir, no la discusión por los cargos". De ese modo, recordó la iniciativa con la que viene recorriendo el interior bonaerense en los últimos meses.

Massa descartó un acercamiento con el ex ministro del Interior kirchnerista Florencio Randazzo, quien anunció que disputará las PASO de agosto. Y reiteró: "Me gustaría que discutamos el presente y el futuro de la Argentina con todos aquellos que tengan la vocación de construir una alternativa, no que esto se transforme en un festival de disputa de vanidades o cargos".

Por último, el diputado evitó pronunciarse sobre el lugar en las encuestas que ocuparía la eventual candidatura del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, tras la difusión de detalles de su vida personal.

"No opino de dirigentes", dijo Massa. Pero, al mismo tiempo, aseguró que la difusión de cuestiones personales "golpea la idea de ejemplaridad que tenemos que dar todos los que tenemos que representar a los demás. Pero debe decidir la gente".

