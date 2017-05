Ida y vuelta

¿Mejor malo conocido?

¡Mi querida Kirón, somos tantos los que te seguimos! Siempre escribís con mucha ternura, yo te he consultado hace unos años. Siempre sos precisa y muy dulce. Ahora, mi momento es bien triste, me separé después de 35 años de matrimonio de una persona difícil, solitaria, egoísta y que no se dejaba ni tocar ni abrazar. Siempre me dejó sola en todo, nunca fue un buen compañero. Era un hombre muy trabajador que, luego de algunas enfermedades y fracasos comerciales, se convirtió en un ermitaño. Sigue, está empecinado en un proyecto laboral que después de 10 años de intentar, nunca prosperó. El proyecto se comió todos nuestros ahorros y mi herencia. En diciembre último hubo un huracán (literal) que terminó de destruirlo todo, inclusive nuestra pareja. Luego, las cosas materiales se fueron reconstruyendo, pero yo quedé muy mal emocionalmente y cansada de tanto trabajo inútil. Volví a Buenos Aires con una valija y con las esperanzas de empezar una nueva vida, pero se me está haciendo muy difícil. Sé que quizás sea lo mejor para mí estar sola pero no tengo más familia que él y a mis perros a los que extraño horrores. También a él, con todo lo malo. Tengo muchas amigas que ayudan, pero siento que no voy a poder. Todo es muy doloroso. Siento que es más fuerte la necesidad de lo conocido, aunque malo, que lo bueno que podría venir. Soy del 29-11-1962 a las 9:50 am y nací en CABA. ¿Qué ves en mi destino? Un cariño enorme. Te abrazo. Mary

Hola Mary. Gracias por tus palabras tan cariñosas, tan cálidas. Conectarme con ustedes le da sentido a mi trabajo. Te cuento que no tenés una carta natal sencilla. No sé la de tu marido pero la marca del abandono y la soledad, un abandono familiar de base, está en tu carta. Sos de Sagitario, por lo tanto apasionada e idealista. Pero tenés la Luna en Capricornio en una ubicación astral complicada, la Casa XII. Tu energía maternal es tan inmensa que quien se acerca a vos se siente muchas veces como un niño y aunque no hayas tenido hijos son justamente tus amigas, tus perritos, quienes te rodean, tus plantas, tu hogar y -hay que decirlo- tu esposo esas criaturas a las que das tu ternura para compensar la ternura que no recibiste de chica. Probablemente seas afectiva pero a la vez severa en tu modo de querer y algo de lo que ves en él lo generás vos misma. Como tu Ascendente es Acuario la vida te pide desapego, no cerrarte en la familia, no aislarte y puede que si encontrás un buen grupo de pertenencia logres compensar la falta que te hacen tu esposo, tu casa y tus perritos. Hasta fin de año vas a ir llevando bien el alejamiento pero después serán dos años y medio fundamentales. En esa etapa vas a tener que dejar atrás lugares, personas, creencias, posesiones. y va a ser costoso emocionalmente, mucho. Después de eso llegará el renacer. Dejá ir, entonces, lo que te traba. La vida te reserva una segunda oportunidad. Con afecto. Kirón

¡Madraza!

Hola Kiron. Soy Olga y nací el 22 de junio de 1949 a las 18:30 horas en Esquina (Corrientes) Hoy me siento en paz y bastante conforme con el "rumbo" que tomó mi vida hace un tiempo ya. (hija de 47, hijo de 45, hija de 40). Me gustaría saber si estoy al menos alineada con mi misión en la vida. Que Dios te de todas las bendiciones que necesites ¡Gracias! Sos re honesta y ya te admiro. Te creo. Olga

Hola Olga. Gracias a vos, las bendiciones me llegaron como un abrazo. Te cuento que sos una madraza de Cáncer, con Luna en Tauro y Ascendente en Capricornio. Los tuyos deben sentirse amados, cuidados, atendidos, sostenidos. aunque a veces te cueste bastante cargar sobre tus espaldas pesos y responsabilidades. No debés estar pasando una temporada sencilla, desde hace año y medio diría. Hasta fin de año se te hará un poquito cuesta arriba pero después todo fluye tranquilo. Y en cuanto a tu misión si fue la de armar una familia unida y ser vos la que puso orden, la que a veces con severidad les marcó el rumbo a todos, la que fue madre y padre a la vez, diría que sí, misión cumplida. Beso muy fuerte. Kirón

Momento emocional

Hola Kirón yo nací el 6/6/1990 soy de Géminis con Ascendente en Virgo y Luna en Escorpio. No ando pasando por un buen momento emocional quisiera saber cómo me va a ir este año. Muchas gracias. Lu

Hola Lu. Ser de Géminis con Luna en Escorpio es en cierta forma un contrasentido. La energía geminiana es social, poco apegada afectivamente, más de hacer amistades que de aferrarse a un afecto. Pero Escorpio genera dependencia emocional, se atormenta, sufre. Saturno está ahora en tu Casa IV y probablemente sientas que tiemblan tus bases, lo que te daba seguridad parece no funcionar. Lo bueno es que puede ayudarte en temas de vivienda, a encontrar -con esfuerzo- un lugar definitivo en el mundo. Vas a recomponerte, hacia fin de año. Lo esencial es que siempre atiendas a tu naturaleza geminiana no dejándote absorber totalmente por las pasiones devoradoras y oscuras, dándole chance a la alegría y la amistad. Te deseo un año feliz. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o ingresar a www.kiron.com.ar