Luego de abandonar el Elíseo, el ahora ex presidente se acerca al Partido Socialista

¿Qué hará François Hollande tras abandonar la presidencia?. Foto: Reuters

PARÍS.- Como François Mitterrand en 1995, François Hollande destinó hoy su primera visita de ex presidente a la sede del Partido Socialista (PS): "Vengo a recuperar recuerdos y gestos familiares", dijo. Pero también, "porque sin ustedes, sin el movimiento que ustedes defienden, sin la fuerza que ustedes encarnan, nunca hubiese presidido nuestro país", agregó.

Pocos minutos antes, el que fue probablemente el mandatario más malquerido de los franceses, había sido acompañado hasta su vehículo en el patio de honor del palacio del Elíseo por quien acababa de sucederlo en el cargo: Emmanuel Macron , un joven de 39 años, que fue su consejero y después su ministro de Economía, antes de renunciar para crear su movimiento, En Marcha. Su ascensión fue tan meteórica que, para muchos, se convirtió en obstáculo esencial de la segunda candidatura presidencial de Hollande.

Hoy, rodeado de militantes de un partido al borde de la explosión, el ex presidente se esforzó en defender la acción de su quinquenio: "Ejercí la presidencia en circunstancias terribles, que sumieron nuestro país en el estupor", declaró. "Atravesamos crisis y mantuvimos el derrotero. Francia siguió siendo Francia ", prosiguió. "Dejo el país mucho mejor de cómo lo encontré", concluyó.

En la lista de sus principales logros, el ex presidente destacó el acuerdo "histórico" sobre el clima, firmado en París en diciembre de 2015, el matrimonio para todos, votado en mayo de 2013, e incluso su satisfacción de haber hecho todo lo posible para permitir que Grecia permaneciera en Europa.

A partir de hoy, en su condición de jubilado, Hollande cobrará 15.100 euros netos por mes, que corresponden a la adición de sus diferentes pensiones como ex presidente (? 5.184), ex diputado (? 6.208), ex miembro del Tribunal de Cuentas (? 3.473) y ex titular del Consejo General de la región de Corrèze (? 235).

Hollande, sin embargo, ya hizo saber que no ocupará su puesto en el Consejo Constitucional, cargo al que tienen derecho automáticamente todos los jefes de Estado cuando abandonan el poder.

A partir del mañana se instalará en sus nuevas oficinas de 314 m2, ubicadas en el número 242 de la rue de Rivoli, frente a los jardines de las Tullerías, a unos 800 metros del Palacio del Elíseo. Como ocurre con todos los ex presidentes y ex primeros ministros, el Estado francés pagará el arrendamiento de esas instalaciones, que será de ? 14.000 mensuales, y los salarios y gastos del personal a su disposición: dos empleados domésticos, un vehículo con dos conductores, 2 policías en forma permanente para su seguridad y 7 colaboradores para ocuparse de su secretariado, su agenda y sus archivos.

Desde 2012, el ex presidente Nicolas Sarkozy tiene sus oficinas en la rue de Miromesnil, también ubicada a poca distancia del Elíseo. Conforme a las disposiciones adoptadas por el propio Hollande en 2016, al cabo de cinco años esa dotación se reducirá a un empleado doméstico y 3 colaboradores.