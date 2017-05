Ángel Rozas: "El Gobierno no tuvo nada que ver con el fallo de la Corte Suprema sobre el 2x1"

El titular del interbloque de Cambiemos en el Senado dijo que el kirchnerismo busca vincular a la Casa Rosada con la decisión del tribunal; "Es importante que dicten un fallo rector", aseguró

El titular del interbloque de Cambiemos en el Senado, Ángel Rozas, aseguró que el kirchnerismo busca vincular al Gobierno con el fallo de la Corte Suprema que aplicó la ley 2x1 a un condenado por un delito de lesa humanidad. En una entrevista con Radio 10, el senador advirtió que la Casa Rosada "no tuvo nada que ver" con la decisión de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, quienes votaron a favor de acortar la condena de Luis Muiña.

"El kirchnerismo quiso vincular el fallo de 3 miembros con el gobierno de Cambiemos. El gobierno no tuvo nada que ver en este tema, es el fallo de 3 jueces. No era lo mejor ni lo conveniente y por eso hubo una reacción de todo el arco político y de la sociedad", apuntó.

Y agregó: "Algunos sectores minoritarios quieren mezclar los tantos porque estamos en plena campaña electoral para sacar alguna ventaja".

El senador de Cambiemos recordó que el Gobierno rechazó la decisión de la Corte a través del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

"No es conveniente que en temas tan importantes como los derechos humanos tienen que ser políticas de Estado y los partidos no tenemos que discutir para sacarnos los ojos. Estas materias no admiten discusión, no son propiedad de ningún partido o sector sino del pueblo argentino", señaló.

Rozas remarcó que "es importante" que la Corte dicte "un fallo rector". "Si toma la decisión de dictar un fallo rector, va a dictar jurisprudencia para los tribunales inferiores", explicó.

Por otra parte, el senador radical afirmó que "si tiene contundencia" la denuncia que relaciona al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, con el escándalo Lava Jato, "lo que corresponde es que urgentemente se lo separe del cargo".