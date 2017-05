Diego Maradona fue presentado como DT en la segunda división de Emiratos Árabes: "Quienes le quieran ganar al Fujairah, primero deberán ganarle a Maradona"

Maradona un nuevo desafio. Foto: AFP

Diego Maradona fue presentado hoy como nuevo entrenador del Al-Fujairah, de la segunda división de Emiratos Arabes, donde tendrá la posibilidad de dirigir después de cinco años. "Quiero ayudar al Fujairah a lograr los objetivos que el club se proponga. Esta será mi prioridad y me enfocaré todo el día en esto, nada me distraerá. Quienes le quieran ganar al Fujairah, primero deberán ganarle a Maradona. Mentalmente estoy muy fuerte y desde el primer momento me sentí como en casa en el club", expresó Diego durante la conferencia de prensa en la que fue presentado, según consigna la agencia DyN. Y agregó: "Vamos a conformar un equipo fuerte, no porque venga yo solamente va a ganar".

Maradona tendrá su quinta experiencia como entrenador, tras haber dirigido al Deportivo Mandiyú de Corrientes (1994), a Racing Club (1995), el seleccionado argentino (2008-2010) y Al-Wasl (2011-2012).