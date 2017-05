Guillermo Barros Schelotto, tras la derrota: "Si nosotros estamos mal, ¿los otros 29 qué hacen?"

El director técnico de Boca habló tras perder 3-1 con River y se mostró confiado para el futuro; "Tenemos todo para ser campeones", dijo

Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia de prensa tras la derrota frente a River.

El gran triunfo de River en La Bombonera abrió aún más la pelea por el campeonato y llenó de dudas a un Boca que ya no camina tranquilo hacia el título. El director técnico del local, Guillermo Barros Schelotto , habló en conferencia de prensa y se refirió al planteo que hizo en el superclásico. "Me pude haber equivocado hoy pero en los otros 23 partidos, no", dijo.

"Las decisiones que se tomaron para este partido con el resultado negativo son todas malas, pero estoy convencido con lo que hago. Llevamos 3 puntos de ventaja, si nosotros estamos mal, los otros 29 qué hacen", agregó.

Boca sigue siendo líder y depende de sí mismo, pero ya no camina tranquilo porque sintió el cachetazo en su casa y porque colectivamente no encuentra respuestas. Ni Gago ni el poder de fuego de Benedetto pudieron disimular un equipo vulnerable, que tuvo un flojo rendimiento que genera incertidumbre.

"Los mayores errores que hoy cometimos fueron defensivos, no fueron de carácter. Sabíamos que River tiraba centros y que llegaban los volantes. No fue un error de planteo, fueron errores defensivos. Regalamos varias situaciones en el primer tiempo y la del final y River aprovechó", indicó.

A pesar de la derrota, el Mellizo destacó que Boca continúa primero en la tabla y se mostró confiado de cara al desenlace del torneo. "No pudimos ganar el clásico y nos duele, ya está. Hay que ganar el domingo. Estamos punteros, tenemos ventaja, faltan 6 partidos y tenemos todo para ser campeones", concluyó.