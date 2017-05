Macri inició la visita a China y recogió los primeros gestos de reconocimiento

Tuvo dos encuentros con el presidente Xi, que le dio un lugar destacado entre otros mandatarios; hoy se verán nuevamente

Los presidentes Macri y Xi, junto a las primeras damas, ayer, en Pekín. Foto: Presidencia

PEKÍN.- Dos encuentros en menos de 24 horas y siempre en un lugar de privilegio. El presidente chino, Xi Jinping, dio un claro gesto de reconocimiento a Mauricio Macri . Cuando aún resta un día para que comience la visita oficial, donde se firmarán acuerdos para la realización de obras y para formalizar anuncios de inversiones para la Argentina, el jefe del Estado tuvo una posición destacada junto al líder de la República Popular China.

Tras pasar un par de horas de descanso luego de su paso por Dubai, el Presidente se vio con Xi Jinping en lo que fue el primer contacto entre ambos desde que aterrizó en esta ciudad, ayer por la mañana. Si bien se trató de un saludo de bienvenida en el Gran Palacio del Pueblo, Macri estuvo sentado a la mesa de Xi durante la cena. Lo mismo ocurrió en la gala multicultural en la Opera House: Macri compartió la primera fila con el anfitrión y con el presidente de Rusia, Vladimir Putin .

Hoy por la mañana, en la madrugada de la Argentina, se verán nuevamente, cuando Macri participe de la mesa principal en el Foro Una Franja y Una Ruta para la Cooperación Internacional, junto con el presidente de China y mandatarios invitados. Ése será el punto final para el foro y la antesala de la visita de Estado.

"No caben dudas: la Argentina está en la agenda de China. Son gestor concretos", dijo a LA NACION un testigo del paso del Presidente por los distintos actos.

En la cena. Macri conversó con la presidenta chilena, Michelle Bachelet ; el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy; la directora del FMI, Christine Lagarde, y el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras. Después de la fotografía oficial y los saludos de bienvenida, el jefe del Estado compartió la mesa con Xi Jinping y se sentó junto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Entre charla y charla, Macri y su esposa, Juliana Awada , disfrutaron de una sopa de venera con estropajo; langosta y camarón frito; carne con hongos, y un bacalao con sabor a vainilla. De postre: tortas, frutas y helado.

Mañana, en tanto, comenzará la etapa más importante de la gira de cuatro días por este país. Es que el listado de acuerdos y contratos bilaterales que firmarán Macri y el presidente chino es muy extenso. Habrá anuncios de inversiones energéticas y también de la puesta en marcha de un ambicioso plan por 2100 millones de dólares para la recuperación del tren San Martín.

Además, el interés argentino está puesto en la posible presentación que realizarán ambos mandatarios pasado mañana, en el Gran Palacio del Pueblo, para el financiamiento para construir dos nuevas centrales nucleares por US$ 12.500 millones. Como contrapartida, el Gobierno presentará el estado de situación sobre las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, ambas en Santa Cruz, que podrían reiniciarse en los próximos meses.

Mañana, Macri dirá presente en el Foro de Negocios e Inversiones Argentino-Chino, para el que viajaron especialmente poco más de 130 empresarios argentinos. Y, un día después, el Presidente viajará a Shanghai, donde la Argentina tendrá una presencia sin precedente como país invitado de honor en SIAL China, una de las exposiciones más relevantes del sector de alimentos y bebidas del continente asiático. Con el lema "Grown by nature, manufactured by us", más de 60 empresas argentinas presentarán sus productos.

La segunda actividad aún no fue confirmada, pero el jefe del Estado podría almorzar con el futbolista Carlos Tevez, la estrella del Shanghai Shenhua, con quien mantiene una estrecha relación. ¿Hablarán de la vuelta de Tevez a Boca? Nadie lo confirmó, pero tampoco lo desmienten. Al día siguiente viajará a Tokio.

Buscan ampliar la exportación de carne vacuna

El subsecretario de Ganadería, Rodrigo Troncoso, señaló que la habilitación para exportar carne enfriada argentina a China formará parte de la agenda que esta semana tratarán las delegaciones de ambos países durante la visita de Mauricio Macri a ese país.

China es el mayor comprador de carne congelada sin hueso para el país. Según un informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), en 2016 se colocaron en ese mercado 52.793 toneladas de carne congelada, por US$ 218.642.244. En tanto, durante los primeros tres meses de 2017 se vendieron unas 17.900 toneladas. Representó en valor el 25% del total exportado de carne.

"Uno de los puntos del temario entre las comitivas de ambos países será la apertura del mercado para la carne enfriada", dijo Troncoso en China. También señaló que se pedirá mejorar el proceso para habilitar plantas frigoríficas. "Vamos a pedir que el prelisting lo podamos hacer nosotros desde la Argentina", indicó el funcionario sobre las negociaciones con China.