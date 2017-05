Lejos del coaching macrista, Carrió hará su propia campaña porteña

Con el aval de Rodríguez Larreta, la candidata de Cambiemos manejará su estrategia electoral, con actividades especiales

Carrió, anteayer en Pilar, junto con Marcela Campagnoli. Foto: Twitter

Dos campañas en una. O, si se quiere, una campaña bifurcada, a la medida de la estrella principal.

Luego de las primeras reuniones, los representantes de Pro que responden al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , y la CC-ARI, de Elisa Carrió , ya coinciden en las premisas generales de la campaña porteña de Cambiemos que se viene. Por un lado, a la manera de un "líbero" que se mueve a sus anchas y sin ataduras, estará la volcánica cabeza de la lista de diputados, con su discurso "nacional" apuntando de manera directa a la "corrupción kirchnerista" y defendiendo el gobierno de Cambiemos. Por el otro, y poniendo en práctica una fórmula que demostró ser repetidamente exitosa en los últimos diez años, estarán los candidatos provenientes de Pro, más sujetos a un discurso que tienda a resaltar los logros y la gestión de la ciudad, con el sello de la comunicación macrista.

"Carrió sabe mejor que nadie cómo mirar a cámara, cómo transmitir un mensaje, cómo llegar a la gente. Nadie le va a enseñar nada de coaching a esta altura", se sincera uno de los dirigentes más cercanos a Rodríguez Larreta. Con esas garantías contó Maximiliano Ferraro, designado por Carrió jefe de campaña, en sus charlas preliminares con el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, que compartirá ese rol en representación del gobierno porteño. Un rol central que ocupó el actual ministro de Medio Ambiente porteño, Eduardo Machiavelli.

Con Larreta como la cara de la gestión municipal trabajarán los candidatos de Pro en la lista de diputados nacionales y a legisladores porteños, donde la "lapicera" del jefe de gobierno porteño será fundamental. En la tarea de comunicación los asesorará Santiago Nieto, el álter ego de Jaime Durán Barba, mudado con sus consejos a la campaña bonaerense. "Santiago es como Jaime, pero habla un poco menos", bromean dirigentes que conocen la "simbiosis" entre ambos consultores.

Contento con la "incorporación" de Carrió, Larreta delegó en sus hombres de confianza una campaña que buscará mostrar logros de gestión como la extensión del Metrobus, el Paseo del Bajo o los viaductos. "No vamos a estar demasiado en inauguraciones, porque siempre criticamos que se mezcle gestión con campaña. Pero sí en recorridas y actos, todos juntos", prometen cerca de Carrió. "Ella hará campaña en la ciudad y también ayudará en provincia", afirmó Ferraro a LA NACION. Y cumplió: anteayer, en medio de bromas, se mostró haciendo campaña en Pilar junto a Marcela Campagnoli, dirigente de la CC-ARI bonaerense.

En cuanto a la lista de candidatos, se sabe que Carrió será la número uno y que en segundo lugar estará la legisladora porteña macrista Carmen Polledo. Será esta última, actual vicepresidenta de la Legislatura, la encargada de la recaudación de fondos de campaña, un tema sensible para la fundadora de ARI. "Ella nos ayuda, nos sube la vara de la exigencia en muchos sentidos", la justifican en la Casa Rosada.

Además de Carrió, el "lilito" Fernando Sánchez podría ir por la renovación de su banca de diputado, y también -como anticipó LA NACION- la santacruceña Mariana Zuvic se sumará a la lista (cambió el domicilio a pedido de su jefa política). Por la UCR, que mayoritariamente apoya la candidatura de Martín Lousteau, podría sumarse a la lista el ex intendente porteño Facundo Suárez Lastra.

Con las perspectivas de un cómodo triunfo, polemizar con el ex embajador de Cambiemos en Washington estará prácticamente prohibido para los postulantes. "No le vamos a subir el precio", advierte un importante dirigente macrista, también contento por la incorporación a Cambiemos de la legisladora de Confianza Pública y ex aliada de Lousteau Graciela Ocaña. En la lista de legisladores porteños habrá alguna referente de la "hormiguita", señalan responsables de la campaña, además de algún lugar expectante para un miembro del partido FE, de Gerónimo Venegas, otro aliado del Gobierno.

Los cañones de Carrió estarán puestos en defender la gestión de Mauricio Macri. Y de coaching, poco y nada, sonríen cerca del jefe de gobierno porteño, entusiasmados con la "campaña bifurcada" que evite roces con Carrió y garantice un triunfo claro en el bastión histórico de Pro.

En el país vasco, Stolbizer pidió bajar los precios

Mientras su aliado político, Sergio Massa, busca salir de la polarización instalada entre el Gobierno y el kirchnerismo, la diputada Margarita Stolbizer (GEN) visitó el parlamento de Vitoria, capital del País Vasco. Allí fue recibida por la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, en una visita concentrada en la transparencia legislativa, acceso a la información pública y participación ciudadana. En su reunión con Tejería, Stolbizer comparó los planes económicos locales con la campaña Bajar los Precios que comparte con Massa para aumentar el poder de compra de las familias en los productos de la canasta básica de alimentos. "En ambos casos, lo que se busca es tener un sistema económico al servicio de las personas, con una justa distribución de las riquezas, los ingresos y los esfuerzos, dando un valor comunitario al trabajo y a la producción", dijo Stolbizer.