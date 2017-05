Nicolás Dujovne: "Venezuela y Santa Cruz nos muestran los costos del populismo"

El ministro de Hacienda se refirió a la situación socioeconómica que atraviesa a la Argentina

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estuvo en el programa Debo Decir y allí defendió la política del Gobierno tras semanas de protestas en la provincia de Santa Cruz, donde exigen el pago de salarios a la gobernadora Alicia Kirchner. "Venezuela y Santa Cruz nos muestran los costos del populismo", afirmó Dujovne, quien contrastó esos modelos con la propuesta oficialista.

Dujovne destacó que la estrategia del gobierno de Mauricio Macri se basa en tres ejes: "Inversión social, infraestructura y baja del déficit fiscal", y aseguró que la inflación "va a ser mucho más baja que el año pasado".Además, auguró que "va a ser menos del 20 por ciento".

"No la ocultamos ni la barremos debajo de la alfombra", sentenció el funcionario al referirse a la inflación, al tiempo que indicó que "los salarios, desde hace algunos meses, con las nuevas paritarias, empiezan a ganarle a la inflación".

En su paso por el programa conducido por Luis Novaresio, Dujovne también reconoció: "El año pasado tuvimos un primer semestre muy duro. A partir de julio empezó un lento proceso, que cada día se va acelerando un poquito más, donde se empiezan a generarse cada vez más empleos en el sector privado".

"Este Gobierno reconoce el daño que genera la inflación; es un impuesto que pagan los que menos tienen", lanzó Dujovne. "Si no tomamos medidas de fondo y no bajamos la inflación para siempre no vamos a resolver el problema", continuó.

El funcionario también subrayó que "en el camino" el Gobierno se topó "con algunas dificultades como la normalización de las tarifas de los servicios públicos", por lo que admitió que "una buena parte de la sociedad no la está pasando muy bien".

Agencia DyN