Por qué nunca vas a conseguir un ascenso y qué son las bestias organizacionales

El especialista en management Andrés Hatum estuvo en el programa Comunidad de Negocios conducido por José del Río y habló sobre la importancia de las reglas no escritas de una empresa

El profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella y especialista en management Andrés Hatum estuvo en el programa Comunidad de Negocios, conducido por José del Río y habló sobre el siceramiento laboraly por qué hay muchas personas que no son ascendidas en sus trabajos.

Según sostuvo, uno de los aspectos fundamentales son las reglas no escritas de la organización. Cuando los directivos dan feedback' indicó' no siempre están diciendo lo que realmente sienten por temor a perder a un buen empleado aunque éste no sea una futura estrella.

"Hay que recordar que la mayoría de las personas que mueven a la organización no son altos potenciales y hay que cuidar a esa gente. El problema es cuando cuidar significa no decir toda la verdad y generar falsas expectativas en el progreso profesional de la persona", dijo.