Boca-River. Lo que no se vio: el besito de Gallardo a los hinchas de Boca y su irónica explicación

El superclásico fue para los millonarios, que lograron acortarle ventaja a los xeneizes en la tabla de posiciones; además, el reclamo de Gago a Peruzzi

El gesto de Gallardo a los hinchas.

El Boca - River(victoria millonaria por 3-1) fue, por lejos, el partido preferidos de los televidentes en la fecha de todos los clásicos. Tuvo un promedio de rating que superó los 35 puntos, con picos de hasta 40. Una marca asombrosa para una pantalla de televisión con cada vez menos encendido. Sin embargo, hubo muchos detalles y perlitas que quedaron fuera de la transmisión de Telefe, sea porque las cámaras del vivo no los tomaron o porque sucedieron después, en los pasillos de la Bombonera. Aquí, un repaso por dos reacciones que quedaron registradas en el informe de Paso a Paso, el programa de TyC Sports.

Gallardo y una provocación a los plateístas de Boca

Es cierto que los entrenadores suelen recibir todo tipo de insultos de parte de los plateístas rivales (y hasta en varios casos locales). Pero eso no justifica ninguna reacción. Ayer, Marcelo Gallardo, entrenador de River, se quiso desquitar de los hinchas de Boca que le gritaban cosas y les devolvió un gesto: apenas terminó el partido, el Muñeco les tiró un besito a los xeneizes y se fue caminando hacia el centro de la cancha, a festejar con sus jugadores.

"Había uno que me insultaba, me insultaba y le tiré un beso porque era mi manera de agradecerle que se haya tomado todo el tiempo en mí y no en alentar a Boca. A la no violencia, fue un beso de paz", explicó, irónico, el Muñeco en radio La Red.

Guillermo reconoce un error, pero apunta contra "los otros 29 técnicos"

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, no tuvo una buena tarde ayer en la Bombonera. No sólo por el resultado, sino porque falló en la toma de decisiones. Aunque le costó, lo terminó reconociendo en rueda de prensa. Sin embargo, cuando un periodista le insinuó que había fallado en reiteradas oportunidades, el Mellizo no lo dejó terminar de hablar: "Me puedo haber equivocado hoy. Anteriormente no. Llevábamos 3 puntos de ventaja. Entonces, si yo me equivoco, ¿qué hacen los otros 29 técnicos? Me puedo haber equivocado hoy, pero no las otras 23 fechas", sentenció el Mellizo.

Y agregó: "No hay excusas de haber perdido un clásico. No hay excusas de lo que fuera. Estamos punteros y nos quedan seis fechas para ser campeones".

Bonus track: el reclamo de Gago a Peruzzi

Lo que no quedó registrado en las cámaras fue el efusivo reclamo de Fernando Gago a Gino Peruzzi después del primer gol de River. El lateral no pudo cortar el centro y le regaló la pelota a Pity Martínez, que definió con un violento disparo. El capitán del equipo se dio vuelta rápidamente y comenzó a gritarle al defensor.