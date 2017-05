Elena Highton de Nolasco, la jueza que atraviesa el 2017 en el ojo de la tormenta

La magistrada cultivó el bajo perfil desde que llegó a la Corte Suprema, pero su decisión de continuar en el tribunal más allá de los 75 años y el fallo avalando el 2x1 la dejaron en el centro de la escena

La jueza Elena Highton de Nolasco quedó en el ojo de la tormenta en 2017. La magistrada, de 74 años, no solía estar en el centro de la escena judicial y política hasta ahora. Fue designada en la Corte Suprema de Justicia en junio de 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner y ocupa el cargo de vicepresidenta del máximo tribunal.

Sin embargo, su intención de continuar en la Corte Suprema más allá del límite que fija la Constitución Nacional -especialmente se criticaron los modos de la Corte- y el fallo del tribunal que concedió el beneficio del "dos por uno" al represor Luis Muiña la colocaron en el centro de la escena. Hubo comentarios, críticas y análisis de todo el arco político y referentes de organismos de Derechos Humanos hacia la magistrada.

Hoy se conoció que Highton de Nolasco pidió una licencia de una semana en la Corte. Volverá a sus funciones el lunes próximo, un día antes de la reunión de acuerdos de los jueces.

Desde el máximo tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti , negaron a LA NACION que la decisión de la magistrada estuviera vinculada con el polémico fallo sobre el "2x1". Informaron que la petición de Highton fue por motivos personales.

Edad de los jueces

El bajo perfil de la jueza comenzó a resquebrajarse en marzo pasado cuando la Corte decidió restablecer el límite de 75 años que fija la Constitución para que los magistrados ejerzan sus funciones. En el fallo por el caso del camarista de la Plata Leopoldo Schiffrin, de 80 años, el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda votaron a favor de revertir la jurisprudencia que había fijado cuando mantuvo a Carlos Fayt en el cargo. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, mientras que Highton no votó.

El momento en que la Corte tomó esta resolución generó polémica. Un mes antes, la jueza Highton había conseguido un amparo de la Justicia para continuar en el cargo más allá de los 75 años que cumplirá en diciembre próximo. El Gobierno no apeló la decisión del juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico y, por lo tanto, la sentencia quedó firme. De esta forma, la jueza no fue alcanzada por la resolución de la Corte.

La jueza Highton se tomó licencia tras una semana crítica para la Corte.

La maniobra fue cuestionada por referentes de distintos partidos políticos. Es más: algunos aliados del gobierno de Cambiemos apoyaron el fallo que restableció el límite de edad para que los jueces ejerzan sus funciones, pero rechazaron las formas con que se manejó el máximo tribunal. "Lo de Highton llama la atención porque la Corte tenía para tratar el caso de [el camarista de La Plata] Leopoldo Schiffrin, donde iba a expedirse sobre el límite de edad. Y ella sabía de antemano la posición de Rosatti y Maqueda porque ambos fueron constituyentes", apuntó la legisladora porteña por la CC-ARI Paula Oliveto. "¿Qué hubiese pasado con Highton si ella hubiera presentado su recurso judicial más cerca de su fecha de cumpleaños?", se preguntó.

En ese momento, el senador nacional radical Luis Naidenoff también celebró el fallo de la Corte y, consultado sobre el caso de Highton, advirtió: "El ejemplo comienza por casa".

Tras la polémica, la vicepresidenta del tribunal dijo que deseaba continuar en su cargo para "completar las políticas de género", pero avisó que se jubilará en algún momento. En una entrevista con el diario Página 12, la magistrada reconoció que en algún momento había pensado en que se jubilaría a los 75 años, pero explicó por qué cambió de opinión. "Eso fue hace tiempo [pensar en jubilarse a los 75]. En un momento pensé que me iba, me conviene porque no tendría pérdidas, pero quiero completar las políticas de género. Hubo organizaciones de mujeres que me han pedido que me quede", apuntó. Y agregó: "Sé que es algo que no se termina nunca, pero mientras tenga fuerzas. Aunque no soy [Carlos] Fayt, y en algún momento quiero retirarme".

El fallo sobre el 2x1

La jueza volvió a quedar bajo la lupa semanas atrás cuando firmó el fallo que concedió el beneficio del "2x1" al represor Luis Muiña. Al igual que Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz , determinó que la aplicación de la ley penal más benigna, establecida en el Art. 2 del Código Penal, resulta extensivo a todos los delitos, sin distinción alguna.

Highton y Rosenkrantz dijeron que aún si hubiera alguna duda sobre la aplicabilidad del beneficio a los delitos cometidos por Muiña, debe resolverse en favor del acusado en virtud de las exigencias del principio de legalidad.

La decisión de la Corte generó un fuerte repudio de los organismos de Derechos Humanos y de todo el arco político. Con el correr de los días, el Gobierno, que en un primer momento pidió respetar la independencia del Poder Judicial y acatar el fallo, endureció su postura y rechazó la aplicación del dos por uno en el caso Muiña.

Además, el fiscal Guillermo Marijuan imputó Highton, Rosatti y Rosenkrantz por el delito de prevaricato. La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por el abogado y ex legislador Marcelo Parrilli.

Durante la marcha convocada por los organismos de DD.HH. a la Plaza de Mayo en repudio del fallo, se escucharon duros cuestionamientos a los jueces de la Corte y al Gobierno. Algunos dirigentes pidieron la renuncia de los jueces que votaron a favor.

El rechazo al fallo de la Corte también se hizo escuchar en el Congreso, donde se sancionó en 24 horas una ley para limitar el alcance del beneficio del 2x1. El jefe del bloque de Senadores del FPV-PJ, Miguel Ángel Pichetto, consideró que "algunos habría que pegarles una patada" porque "no entienden nada, no saben para qué son jueces". El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, consideró que la credibilidad de la Corte quedó debilitada en el plano político.

Desde la Corte negaron hoy que el pedido de licencia de Highton haya estado vinculado a la polémica por el 2x1 y advirtieron que la jueza retomará sus funciones el lunes próximo.